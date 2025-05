Μετά τον Κόλπο του Μεξικού, ο Τραμπ μετονομάζει και τον Περσικό Κόλπο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία «Αραβικός Κόλπος» ή «Κόλπος της Αραβίας» αντί για τον καθιερωμένο όρο «Περσικός Κόλπος», σύμφωνα με το Associated Press.

Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι η ανακοίνωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, κατά την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Σαουδική Αραβία.

Η κίνηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, να καταγγέλλει δημόσια την προσπάθεια «πολιτικής χειραγώγησης» ενός ιστορικά καθιερωμένου γεωγραφικού όρου. Όπως έγραψε στην πλατφόρμα X, «η ονομασία των υδάτινων οδών της Μέσης Ανατολής δεν υποδηλώνει κυριότητα, αλλά έναν κοινό σεβασμό για την πολιτισμική κληρονομιά της ανθρωπότητας».

