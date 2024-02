Μέγκαν Μαρκλ: Τα σχέδια για νέο «πολύ προσωπικό» podcast

Το νέο επαγγελματικό βήμα της ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες η Μέγκαν Μαρκλ. Αρκετούς μήνες μετά το «διαζύγιο» της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι με το Spotify, η Δούκισσα του Σάσεξ υπέγραψε με τη Lemonada Media για ένα νέο podcast.

Η Μαρκλ έκανε την ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του ζευγαριού, στην οποία ανέφερε «Είμαι πολύ περήφανη που συνεργάζομαι με τη Lemonada και θα συνεχίσω να κάνω podcast. Στα σχέδιά μας είναι να επανακυκλοφορήσουν τα Archetypes ώστε να μπορέσουν να ακούσουν τα επεισόδια περισσότεροι άνθρωποι. Όμως, στα σχέδιά μας είναι και μία νέα σειρά podcast».

Σύμφωνα με το Us Weekly που επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες, το νέο podcast που ετοιμάζει θα είναι «πολύ προσωπικό». Εκτός από τα επεισόδια του Archetypes που θα είναι διαθέσιμα, η Μέγκαν Μαρκλ έχει σχεδιάσει ήδη το νέο της podcast, στο οποίο θα μοιράζεται ιστορίες και λεπτομέρειες από τη ζωή της και έχει αρκετή ενδοσκόπηση.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Μέγκαν Μαρκλ θέλει να ασχοληθεί ξανά με το lifestyle blog που είχε πριν τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Χάρι και ονομαζόταν The Tig. Στα σχέδιά της είναι να το λανσάρει ως ένα lifestyle brand όπως το Goop της Gwyneth Paltrow.

