McDonald's: Ο CEO κατηγορεί «τους τρόπους της μητέρας του» για το viral video με το burger

Ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald's, Κρις Κεμπτσίνσκι, βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από δεύτερο βίντεο στο οποίο δοκιμάζει προϊόν της εταιρείας μπροστά στην κάμερα.

Ο ίδιος είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τον Φεβρουάριο, όταν εμφανίστηκε να δοκιμάζει το νέο μπέργκερ Big Arch, παίρνοντας μια ιδιαίτερα μικρή μπουκιά, γεγονός που έγινε viral και σχολιάστηκε εκτενώς online.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Κεμπτσίνσκι απέδωσε τη στάση του σε συμβουλή της μητέρας του να μην μιλά με γεμάτο στόμα. Όπως είπε, «ίσως θα έπρεπε απλώς να πω “δεν πειράζει” και να μιλήσω κανονικά».

Σε νέο βίντεο, ο Κεμπτσίνσκι εμφανίζεται να παίρνει μια εξίσου μικρή και διστακτική μπουκιά από chicken nugget, πριν καν ολοκληρώσει τη φράση του, σε μια προσπάθεια να δείξει πιο φυσικός μπροστά στην κάμερα. Ωστόσο, η κίνηση φάνηκε ξανά αμήχανη σε πολλούς χρήστες, που σχολίασαν ότι η προσπάθειά του δείχνει άβολη ή μη πειστική. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι φαίνεται σαν να μην θέλει να φάει τα ίδια τα προϊόντα της εταιρείας.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότεροι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών όταν επιδιώκουν να εμφανιστούν πιο «προσιτοί» μέσω των social media. Αν και τέτοιες κινήσεις μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα τους, συχνά καταλήγουν σε ειρωνικά ή αρνητικά σχόλια όταν δεν πείθουν το κοινό.

Παρά την αρνητική αντίδραση στο διαδίκτυο, οι επιδόσεις της McDonald’s δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί, με τη μετοχή της εταιρείας να καταγράφει άνοδο το τελευταίο διάστημα.

Με πληροφορίες από Guardian