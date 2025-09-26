Μαζική διαρροή δεδομένων από παιδικούς σταθμούς στη Βρετανία - Οι δράστες ζητούν λύτρα

Προσωπικά στοιχεία περισσότερων από 8.000 παιδιών, όπως ονόματα, διευθύνσεις και φωτογραφίες, κλάπηκαν από χάκερ που επιτέθηκαν σε αλυσίδα παιδικών σταθμών, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δράστες δημοσίευσαν μέρος του υλικού στο «σκοτεινό διαδίκτυο» και απαιτούν λύτρα από την εταιρεία.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε στο CNN: «Στις 25 Σεπτεμβρίου λάβαμε αναφορά για επίθεση τύπου ransomware σε οργάνωση με έδρα το Λονδίνο». Η υπόθεση ερευνάται από τη Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Γονείς παιδιών εκφράζουν ανησυχία. «Τα παιδιά είναι εντελώς αθώα θύματα. Τα προσωπικά τους στοιχεία δεν θα έπρεπε να έχουν καμία αξία», δήλωσε η Bryony Wilde, μητέρα νηπίου που φοιτά σε σταθμό της Kido.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC), η κορυφαία αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα ανησυχητική». «Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου στοχεύουν οποιονδήποτε θεωρούν ότι μπορεί να τους αποφέρει χρήματα. Το να στραφούν όμως εναντίον ανθρώπων που φροντίζουν παιδιά είναι μια εξαιρετικά κατακριτέα πράξη», δήλωσε ο διευθυντής εθνικής ανθεκτικότητας, Τζόναθαν Έλισον.

Αναλυτές κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι τα δεδομένα που διέρρευσαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση, παρενόχληση ή στοχοποίηση οικογενειών. «Όταν χάκερ επιτίθενται σε νοσοκομεία, σχολεία ή παιδικούς σταθμούς, πρόκειται για το πιο χαμηλό επίπεδο εγκληματικής συμπεριφοράς», είπε ο ερευνητής Μάντας Σαμπέκις από την πλατφόρμα Cybernews.

Η Kido, που ανήκει και διοικείται από ομάδα γονέων, λειτουργεί σταθμούς σε πολλές χώρες. Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι συνδυάζει διεθνείς πρακτικές προσχολικής εκπαίδευσης για «την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε παιδιά και γονείς». Μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επίθεση.

Με πληροφορίες από CNN