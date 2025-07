Μαθηματική Ολυμπιάδα: Google και OpenAI πέτυχαν «χρυσές» επιδόσεις, αλλά οι άνθρωποι κράτησαν την πρωτιά

Η φετινή 66η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO 2025), που διεξήχθη στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, αποτέλεσε ιστορικό σημείο καμπής για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και έναν ακόμα θρίαμβο για τους κορυφαίους μαθητές του κόσμου.

Για πρώτη φορά, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης διαγωνίστηκαν με τα ίδια προβλήματα με τους ανθρώπινους συμμετέχοντες. Η Google και η OpenAI ανακοίνωσαν ότι τα μοντέλα τους έλυσαν 5 από τα 6 προβλήματα, συγκεντρώνοντας 35 μονάδες, σκορ που αντιστοιχεί σε χρυσό μετάλλιο.

Το αποτέλεσμα του μοντέλου «Gemini Deep Think» της Google επιβεβαιώθηκε από την οργανωτική επιτροπή της IMO, ενώ το μοντέλο της OpenAI (το οποίο δεν συμμετείχε επισήμως) αξιολογήθηκε εσωτερικά και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν από τον ερευνητή Άλεξ Γουέι.

1/N I’m excited to share that our latest @OpenAI experimental reasoning LLM has achieved a longstanding grand challenge in AI: gold medal-level performance on the world’s most prestigious math competition—the International Math Olympiad (IMO). pic.twitter.com/SG3k6EknaC

Παρότι οι επιδόσεις των ΑΙ μοντέλων είναι εντυπωσιακές, η υπεροχή των κορυφαίων μαθητών παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο βαθμός που απαιτούνταν για το χρυσό μετάλλιο φέτος (35 μονάδες) ήταν ο υψηλότερος στην ιστορία του θεσμού, ενώ περισσότερα από 60 παιδιά σε όλο τον κόσμο πέτυχαν αυτό το όριο ή και υψηλότερα σκορ.

An advanced version of Gemini with Deep Think has officially achieved gold medal-level performance at the International Mathematical Olympiad. 🥇



It solved 5️⃣ out of 6️⃣ exceptionally difficult problems, involving algebra, combinatorics, geometry and number theory. Here’s how 🧵 pic.twitter.com/6jz1eF56wG