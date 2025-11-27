ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: 63χρονος δολοφόνησε μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Πέντε μέλη της οικογένειας του βρέθηκαν νεκρά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη χώρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γερμανία: 63χρονος δολοφόνησε μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Μία πρωτοφανή υπόθεση δολοφονίας, ερευνούν το τελευταίο εικοσιτετράωρο οι Αρχές της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τοπικές αρχές την Τετάρτη ανακοίνωσαν ότι πέντε μέλη μίας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Τα θύματα εντοπίστηκαν νωρίτερα την Τρίτη στις πόλεις Ρόιτλινγκεν, Πφούλινγκεν και Σαντ Γιόχαν, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι ο 63χρονος πατέρας σκότωσε τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Η υπόθεση ανακαλύφθηκε όταν μία οικιακή βοηθός εντόπισε πρώτα την 60χρονη αδελφή του άνδρα νεκρή στο διαμέρισμά της στο Ρόιτλινγκεν το πρωί της Τρίτης.

Το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι του στο Πφούλινγκεν βρήκαν τον 63χρονο άνδρα και τη 57χρονη σύζυγό του νεκρούς από πυροβολισμούς, μαζί με ένα όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίας τους.

Έπειτα, οι Αρχές μετέβησαν στη δουλειά του 63χρονου, όπου εντόπισαν στα σώματα των δύο γιων του, ηλικίας 27 και 29 ετών, οι οποίοι είχαν επίσης πυροβοληθεί θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή τρίτου προσώπου στο έγκλημα, ενώ παράλληλα ερευνούν τα κίνητρα πίσω αυτό.

Διεθνή

