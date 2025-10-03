ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Μαρόκο: Τρεις νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Τρεις νεκροί και πάνω από 400 συλλήψεις σημαδεύουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Μαρόκο, με νέους να διαμαρτύρονται για την προετοιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

LifO Newsroom
LifO Newsroom UPDATED
Μαρόκο: Τρεις νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Facebook Twitter
φωτ.: EPA
UPD
0

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Μαρόκο εισέρχονται στην έκτη μέρα τους με βία και συγκρούσεις, ενώ η οργή των νέων κλιμακώνεται λόγω των υπερβολικών δαπανών για την προετοιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.

Ο πρωθυπουργός του Μαροκου Αζίζ Αχανούς ανακοίνωσε διάλογο και συζήτηση με τους πολίτες, αλλά οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτησή του. Τρεις άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 400 έχουν συλληφθεί.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την ομάδα Gen Z 212, η οποία χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλέσει σε καλύτερα σχολεία, νοσοκομεία και μεγαλύτερες ελευθερίες. Οι πρώτες κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα σε Ραμπάτ και Κάζαμπλανκα, με τους νέους να καταγγέλλουν τις δαπάνες της κυβέρνησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε αντίθεση με την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να επέμβει όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν σε κτίριο και να αρπάξουν όπλα. Ωστόσο, οι διαδηλωτές καταγγέλλουν υπερβολική βία και αυθαίρετες συλλήψεις, με τη συμμετοχή και της Μαροκινής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ενισχύει τη νομιμότητα των αιτημάτων τους.

Μαρόκο: Οικονομική πίεση, ανεργία και η οργή των νέων

Η νεολαία στο Μαρόκο αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με το ποσοστό ανεργίας κάτω των 25 ετών να φτάνει το 35,8%. Η απόφαση της κυβέρνησης να δαπανήσει μεγάλα ποσά για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε συνδυασμό με κακές υποδομές σε δημόσια σχολεία και νοσοκομεία, έχει πυροδοτήσει τη μαζική κινητοποίηση.

Οι διαδηλώσεις αντικατοπτρίζουν παγκόσμια τάση νεολαιών που κινητοποιούνται κατά της διαφθοράς και των περιορισμένων ευκαιριών, με παραδείγματα από Μαδαγασκάρη, Φιλιππίνες, Νεπάλ και Ινδονησία. Η Gen Z 212 δεσμεύεται να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, αναζητώντας ειρηνικούς τρόπους διαμαρτυρίας σε γειτονιές και μπαλκόνια, παρά την ένταση και τα περιστατικά βίας.

Οι επόμενες μέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των διαδηλώσεων, με την κυβέρνηση να βρίσκεται υπό πίεση να απαντήσει στα αιτήματα των νέων και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Αθλητισμός / Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Η FIFA ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2029, εξετάζει τη διεύρυνση των ομάδων και νέα μορφή προκριματικών αγώνων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον πριν το τουρνουά
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δολοφονία Ελληνίδας στο Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος πρώην σύντροφος ο δράστης - Τι έλεγε σε livestream πριν συλληφθεί

Διεθνή / Δολοφονία Ελληνίδας στο Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος πρώην σύντροφος ο δράστης - Τι έλεγε σε livestream πριν συλληφθεί

Συγγενείς επιμένουν ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο σχεδίαζε επί μήνες την πράξη του - Καθόταν έξω από το σπίτι της επί μήνες - Συγκλονίζει η μαρτυρία της γιαγιάς της 17χρονης - Τι στάση κρατά ο θείος του δράστη
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ

Διεθνή / Πεντάγωνο: Συμφωνητικά σιωπής και ανιχνευτές ψεύδους για να σταματήσουν οι διαρροές

Το Πεντάγωνο προτείνει NDA και τυχαίες εξετάσεις σε ανιχνευτές ψεύδους για χιλιάδες στελέχη και υπαλλήλους, σε μια κίνηση που στοχεύει στην πίστη του προσωπικού και τον περιορισμό διαρροών στα ΜΜΕ
LIFO NEWSROOM
Mākereti Papakura: Η πρώτη Μαορί γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τιμήθηκε μεταθανάτια

Διεθνή / Mākereti Papakura: Η πρώτη Μαορί γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τιμήθηκε μεταθανάτια

Η Mākereti Papakura, η πρώτη γυναίκα Māori που σπούδασε στο Oxford, τιμήθηκε μεταθανάτια για τη διατριβή της στην ανθρωπολογία - Η οικογένειά της γιόρτασε την αναγνώριση και την επιστροφή του ιστορικού pou στην Αγγλία
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ τάζει κονδύλια σε εννιά κορυφαία πανεπιστήμια αν υιοθετήσουν την ατζέντα του

Διεθνή / Ο Τραμπ τάζει κονδύλια σε εννιά κορυφαία πανεπιστήμια αν υιοθετήσουν την ατζέντα του

Σε αντάλλαγμα, ο Λευκός Οίκος υπόσχεται προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, αλλά και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συναντήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης
LIFO NEWSROOM
ΠΟΥΤΙΝ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΔΥΣΗ

Διεθνή / Νέα μηνύματα Πούτιν στη Δύση: «Παίζετε επικίνδυνα αλλά ηρεμήστε» - Κατηγόρησε την Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Υποσχέθηκε άμεση αντίδραση εάν η Ευρώπη προκαλέσει τη Ρωσία αλλά απέρριψε την ιδέα ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ
LIFO NEWSROOM
 
 