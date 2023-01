Maria Branyas Morera: Στην Ισπανίδα ο «τίτλος» του γηραιότερου ανθρώπου – Η πλούσια ιστορία της

Η Maria Branyas Morera επιβίωσε από δύο παγκόσμιους πολέμους, έναν εμφύλιο, δύο πανδημίες και στα 115 της «χρίστηκε» ο γηραιότερος άνθρωπος επί Γης από τα ρεκόρ Γκίνες.

Η υπεραιωνόβια παίρνει τον τίτλο, μετά και τον θάνατο της Γαλλίδας μοναχής André, η οποία απεβίωσε προ ημερών έχοντας συμπληρώσει το 118ο έτος της ηλικίας της.

Τα τελευταία 22 χρόνια, η Morera διαμένει σε έναν οίκο ευγηρίας στην Καταλονία, αλλά γεννήθηκε στο Σαν Φρανσκίσκο των ΗΠΑ. Η οικογένειά της μετανάστευσε στην Ισπανία κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ βίωσε τον εμφύλιο στη χώρα αλλά και τη φρίκη του Β' Παγκοσμίου.

Τον Μάιο του 2020 είχε βρεθεί θετική στον κορωνοϊό, αλλά έκανε αυτό που ξέρει τόσο καλά, επιβίωσε και αυτής της δοκιμασίας. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους γηραιότερους ανθρώπους που έχουν ιαθεί από την πανδημία.

Σε μία σειρά από tweet στα καταλανικά, η Morera, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, γιαγιά 11 εγγονιών και προγιαγιά 13 δισέγγονων, δήλωσε «έκπληκτη και ευγνώμων» για το ενδιαφέρον που προκαλέσε ο «τίτλος». Αλλά, σημείωσε πως οι τελευταίες μέρες υπήρξαν «αγχωτικές» για εκείνη και δεν επιθυμεί να δώσει συνεντεύξεις.

«Χρειάζομαι γαλήνη και ηρεμία» ανέφερε. «Ζω στο Tura Residence εδώ και 22 χρόνια και δεν θέλω η καθημερινότητα των τροφίμων και του προσωπικού που μας φροντίζει, ν΄αλλάξει».

i hem decidit, amb la Direcció de la Residència, que no hi haurà més entrevistes. La meva biografia es prou coneguda i no hi ha res de nou. Entenc que els periodistes viviu pressionats i necessiteu noticies al moment, però es que sou molts i jo no tinc veu per tots. Necessito 👇