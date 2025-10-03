Μάντσεστερ: Θύμα της επίθεσης στη συναγωγή σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά

Ένας από τους δύο νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Κράμπσαλ του Μάντσεστερ σκοτώθηκε από σφαίρα αστυνομικού, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Greater Manchester Police, Στίβεν Γουάτσον, ο δράστης δεν έφερε πυροβόλο όπλο και οι μόνοι πυροβολισμοί προήλθαν από τους αστυνομικούς που επενέβησαν. Ένας ακόμη πολίτης τραυματίστηκε από σφαίρα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, ο 35χρονος Τζιχάντ αλ-Σάμι έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι έξω από τη συναγωγή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο 53χρονος Έιντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η αστυνομία κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση μείζονος περιστατικού και ενεργοποίησε το πρωτόκολλο Operation Plato, που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης. Λίγο αργότερα ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη.

Έρευνα για τα αστυνομικά πυρά

Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ελέγχου Αστυνομίας (IOPC) έχει ξεκινήσει έρευνα, όπως προβλέπεται σε κάθε θανατηφόρο αστυνομικό πυροβολισμό. Στελέχη της παρακολούθησαν τις διαδικασίες μετά το περιστατικό και συμμετέχουν στις νεκροψίες για να διασφαλίσουν την ανεξάρτητη εποπτεία. Τα ευρήματα θα παραδοθούν στον ιατροδικαστή.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκε το αρχηγείο της αστυνομίας στο Μάντσεστερ, όπου ευχαρίστησε τους πρώτους ανταποκριτές για την «επαγγελματικότητα και ταχύτητα» που επέδειξαν. «Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι. Είναι ευθύνη όλων μας να νικήσουμε τον αντισημιτισμό», δήλωσε.

Μαζί του βρέθηκαν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρνχαμ και η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου Μπέβι Κρεγκ.

Ο ραβίνος Τζόναθαν Γουίτενμπεργκ, επικεφαλής της Masorti Judaism στη Βρετανία, τόνισε ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μεγάλη ευθύνη για την καλλιέργεια μίσους». Το Masorti αποτελεί τον βρετανικό βραχίονα του συντηρητικού ιουδαϊσμού, που τοποθετείται ανάμεσα στον Ορθόδοξο και τον Προοδευτικό.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Community Security Trust (CST), που παρέχει φύλαξη σε εβραϊκούς χώρους, επιβεβαίωσε ότι μέλος της ομάδας ασφαλείας τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθεια να αποτραπεί η είσοδος του δράστη στη συναγωγή.

Ο πατέρας του δράστη, Φαράτζ αλ-Σάμι, εξέφρασε «σοκ και θλίψη» και καταδίκασε την πράξη του γιου του, ζητώντας από τα ΜΜΕ σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Μέτρα ασφαλείας και εκδηλώσεις μνήμης

Μετά την επίθεση, η αστυνομία αύξησε τις περιπολίες γύρω από συναγωγές σε όλη τη χώρα, ενώ στο Λονδίνο εθελοντές της οργάνωσης Shomrim ανέφεραν ενισχυμένη παρουσία ενόπλων αστυνομικών σε περιοχές με ισχυρή εβραϊκή παρουσία.

Το απόγευμα της Παρασκευής προγραμματίστηκε αγρυπνία στο σημείο της επίθεσης. Παράλληλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στον επόμενο αγώνα της και οι παίκτες θα φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια.

Με πληροφορίες από Guardian