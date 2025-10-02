ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή κατά την ημέρα του Yom Kippur

Το Yom Kippur, γνωστό και ως «Ημέρα της Εξιλέωσης», είναι η ιερότερη ημέρα του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή κατά την ημέρα του Yom Kippur Facebook Twitter
Φωτ.: Χ
0

Αναστάτωση επικρατεί στο Μάντσεστερ, όπου αναφέρθηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων στη συναγωγή της συνοικίας Crumpsall, με την αστυνομία και τις υπηρεσίες υγείας να κηρύσσουν «μεγάλο περιστατικό».

Όπως έγινε γνωστό, η Βόρειο-Δυτική Υπηρεσία Ασθενοφόρων (North West Ambulance Service) επιβεβαίωσε ότι έχει κινητοποιηθεί εκτενής δύναμη για να ανταποκριθεί άμεσα στα έκτακτα περιστατικά. Ο δήμαρχος του Greater Manchester, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι η άμεση απειλή «φαίνεται να έχει εκτονωθεί», καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω του εορτασμού του Yom Kippur, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, όπου πολλοί Εβραίοι συγκεντρώνονται στις συναγωγές και τηρούν νηστεία.

Οι πρώτες ανακοινώσεις αναφέρουν ότι πολλοί άνθρωποι φέρουν τραύματα από επιθέσεις με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη σπεύσει στο σημείο και διεξάγει έρευνες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ενημερώσεις για συλλήψεις ή περαιτέρω εξελίξεις.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Τι είναι το Yom Kippur

Το Yom Kippur, γνωστό και ως «Ημέρα της Εξιλέωσης», είναι η ιερότερη ημέρα του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου. Αποτελεί κορύφωση της περιόδου του Rosh Hashanah (εβραϊκής Πρωτοχρονιάς) και είναι αφιερωμένο στη συγχώρεση και στην πνευματική κάθαρση.

Κατά τη διάρκεια του Yom Kippur, οι πιστοί τηρούν αυστηρή νηστεία 25 ωρών, απέχοντας από φαγητό και νερό, και αφιερώνουν την ημέρα σε προσευχές και λειτουργίες στις συναγωγές. Το θρησκευτικό νόημα της ημέρας είναι η εξιλέωση για τα αμαρτήματα του προηγούμενου έτους και η ανανέωση της σχέσης με τον Θεό και την κοινότητα.

Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, στο τέλος του Yom Kippur «σφραγίζεται το βιβλίο της ζωής», καθορίζοντας συμβολικά το μέλλον κάθε ανθρώπου για τον επόμενο χρόνο. Πρόκειται για ημέρα περισυλλογής, μετάνοιας και πνευματικής αναγέννησης, που θεωρείται η πλέον σημαντική και σεβαστή του εβραϊκού θρησκευτικού βίου.

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Το πρώτο κυβερνητικό shutdown εδώ και επτά χρόνια βυθίζει τις ΗΠΑ σε κρίση - Μέχρι και 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αναστολές ή απολύσεις, ενώ η αμερικανική οικονομία απειλείται με ζημιά δισεκατομμυρίων
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε παράλυση - Γερουσία και Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο - Τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες; Αναλυτικά τα τέσσερα σενάρια για το τέλος του shutdown που απειλεί εργαζομένους, ταξιδιώτες και την οικονομία
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε

Διεθνή / ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο
LIFO NEWSROOM
 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να παύσει άμεσα την Κουκ από τη θέση της διοικήτριας της Fed, κατηγορώντας την ότι είχε καταθέσει παραπλανητικά στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε στεγαστικό δάνειο
LIFO NEWSROOM
«Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Διεθνή / «Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Η οικογένεια Αλ-Θάνι έχει συγκεντρώσει τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων στο Λονδίνο ξεπερνώντας σε ιδιοκτησία το ατομικό απόθεμα του βασιλιά - Τελευταίες νομικές εξελίξεις και δημόσια συζήτηση φέρνουν το ζήτημα στο προσκήνιο
LIFO NEWSROOM
 
 