Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή κατά την ημέρα του Yom Kippur

Αναστάτωση επικρατεί στο Μάντσεστερ, όπου αναφέρθηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων στη συναγωγή της συνοικίας Crumpsall, με την αστυνομία και τις υπηρεσίες υγείας να κηρύσσουν «μεγάλο περιστατικό».

Όπως έγινε γνωστό, η Βόρειο-Δυτική Υπηρεσία Ασθενοφόρων (North West Ambulance Service) επιβεβαίωσε ότι έχει κινητοποιηθεί εκτενής δύναμη για να ανταποκριθεί άμεσα στα έκτακτα περιστατικά. Ο δήμαρχος του Greater Manchester, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι η άμεση απειλή «φαίνεται να έχει εκτονωθεί», καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω του εορτασμού του Yom Kippur, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, όπου πολλοί Εβραίοι συγκεντρώνονται στις συναγωγές και τηρούν νηστεία.

Οι πρώτες ανακοινώσεις αναφέρουν ότι πολλοί άνθρωποι φέρουν τραύματα από επιθέσεις με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη σπεύσει στο σημείο και διεξάγει έρευνες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ενημερώσεις για συλλήψεις ή περαιτέρω εξελίξεις.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Τι είναι το Yom Kippur

Το Yom Kippur, γνωστό και ως «Ημέρα της Εξιλέωσης», είναι η ιερότερη ημέρα του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου. Αποτελεί κορύφωση της περιόδου του Rosh Hashanah (εβραϊκής Πρωτοχρονιάς) και είναι αφιερωμένο στη συγχώρεση και στην πνευματική κάθαρση.

Κατά τη διάρκεια του Yom Kippur, οι πιστοί τηρούν αυστηρή νηστεία 25 ωρών, απέχοντας από φαγητό και νερό, και αφιερώνουν την ημέρα σε προσευχές και λειτουργίες στις συναγωγές. Το θρησκευτικό νόημα της ημέρας είναι η εξιλέωση για τα αμαρτήματα του προηγούμενου έτους και η ανανέωση της σχέσης με τον Θεό και την κοινότητα.

Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, στο τέλος του Yom Kippur «σφραγίζεται το βιβλίο της ζωής», καθορίζοντας συμβολικά το μέλλον κάθε ανθρώπου για τον επόμενο χρόνο. Πρόκειται για ημέρα περισυλλογής, μετάνοιας και πνευματικής αναγέννησης, που θεωρείται η πλέον σημαντική και σεβαστή του εβραϊκού θρησκευτικού βίου.