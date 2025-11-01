Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε όποιον γεννήθηκε μετά το 2007

Οι Μαλδίβες πρωτοπορούν απαγορεύοντας σε όποιον γεννήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2007 να αγοράζει ή να χρησιμοποιεί καπνό.

Οι Μαλδίβες ξεκίνησαν την εφαρμογή απαγόρευσης του καπνίσματος σε όποιον γεννήθηκε μετά τον Ιανουάριο του 2007, καθιστώντας τη μοναδική χώρα με διαγενεακή απαγόρευση καπνού, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η κίνηση, η οποία ξεκίνησε φέτος από τον πρόεδρο Mohamed Muizzu και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, θα «προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείο.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα άτομα που γεννήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», προσθέτει.

Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού, και οι πωλητές υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία πριν από την πώληση. Μάλιστα, το μέτρο ισχύει και για τους επισκέπτες της νησιωτικής χώρας, που αποτελείται από 1.191 μικρά κοραλλιογενή νησιά διάσπαρτα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του ισημερινού, και είναι γνωστή για τον πολυτελή τουρισμό της.

Το υπουργείο σημειώνει επίσης ότι εξακολουθεί να ισχύει πλήρης απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμισμού, η οποία εφαρμόζεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο τιμωρείται με πρόστιμο 50.000 ρουφίγια ($3.200), ενώ η χρήση συσκευών ατμισμού επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφίγια ($320).

Μια παρόμοια διαγενεακή απαγόρευση που προτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία νομοθέτησης, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που εισήγαγε τέτοιο νόμο κατά του καπνίσματος, τον κατήργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του.

Με πληροφορίες από Guardian