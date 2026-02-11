ΔΙΕΘΝΗ

Μακελειό στον Καναδά: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη μαζική ένοπλη επίθεση

«Δεν τους αποκαλώ κατοίκους, τους αποκαλώ οικογένεια» δήλωσε συγκινημένος ο δήμαρχος της πόλης Tumbler Ridge, περιγράφοντας το σοκ που έχει υποστεί η τοπική κοινωνία

Μακελειό στον Καναδά: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη μαζική ένοπλη επίθεση
Φωτ. από το σημείο της μαζικής ένοπλης επίθεσης στον Καναδά / X
Ανείπωτη τραγωδία συγκλόνισε σήμερα τον Καναδά, καθώς εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στην περιοχή Tumbler Ridge.

Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα μαζικά περιστατικά στη σύγχρονη ιστορία του Καναδά.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι Αρχές έλαβαν κλήση για ενεργό ένοπλο δράστη στο σχολείο της περιοχής. Μέσα σε λίγα λεπτά, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και εκδόθηκε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Το σχολείο τέθηκε σε καθεστώς lockdown, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί οχυρώθηκαν στις αίθουσες. Σύμφωνα με μαρτυρία μαθητή, οι ίδιοι οι μαθητές χρησιμοποίησαν θρανία για να φράξουν τις πόρτες, παραμένοντας εγκλωβισμένοι για περισσότερες από δύο ώρες μέχρι να τους απομακρύνει η αστυνομία.

Ο απολογισμός στη συνέχεια, βαρύς. Έξι θύματα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σχολείο, ενώ ακόμη δύο βρέθηκαν σε κοντινή κατοικία που φαίνεται να συνδέεται με το περιστατικό. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε κατά τη διακομιδή.

Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε σπίτια και ιδιοκτησίες της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.

Ο ύποπτος δράστης βρέθηκε νεκρός μέσα στο σχολείο, ενώ οι αρχές δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ταυτότητά του, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνουν λεπτομέρειες. Παράλληλα, διερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης και το ενδεχόμενο σύνδεσής του με το σχολείο.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος τη μικρή κοινότητα των περίπου 2.400 κατοίκων. «Δεν τους αποκαλώ κατοίκους, τους αποκαλώ οικογένεια», δήλωσε συγκινημένος ο δήμαρχος της πόλης, περιγράφοντας το σοκ που έχει υποστεί η τοπική κοινωνία.

Σε εθνικό επίπεδο, η πολιτική ηγεσία μίλησε για μια «αδιανόητη καταστροφή», με τον πρωθυπουργό της χώρας να αναστέλλει προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η χώρα προσπαθεί να κατανοήσει πώς μια τόσο βίαιη επίθεση έπληξε μια κοινότητα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ασφαλής και δεμένη.

Με πληροφορίες από BBC

