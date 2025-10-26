Λονδίνο: Συνελήφθη ο καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση που είχαν απελευθερώσει κατά λάθος

Ο Hadush Kebatu, ένας Αιθίοπας υπήκοος που απελευθερώθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Chelmsford την Παρασκευή, εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό στο Λονδίνο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει ότι ο Kebatu συνελήφθη στην περιοχή του Πάρκου Φίνσμπερι του Λονδίνου γύρω στις 8.30 το πρωί.

«Πρόκειται για μια επιμελή και γρήγορη έρευνα που διεξήχθη από ειδικούς αξιωματικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, με την υποστήριξη της Αστυνομίας του Essex και της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών», δήλωσε ο διοικητής James Conway.

Ο Kebatu καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και μια γυναίκα στο Epping του Essex και έκτιζε την ποινή του στη φυλακή από τότε. Ωστόσο, αφέθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Chelmsford την Παρασκευή το πρωί, προκαλώντας μια τριήμερο ανθρωποκυνηγητό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Kebatu επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο από τον σταθμό Chelmsford και εθεάθη για τελευταία φορά στις κάμερες CCTV λίγο πριν τις 8 μ.μ. την Παρασκευή στην περιοχή Dalston του Hackney.

Μετά την είδηση της τυχαίας αποφυλάκισής του, ένας αξιωματικός της φυλακής τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης David Lammy δήλωσε ότι ήταν «εξωφρενικός». Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το συμβάν «εντελώς απαράδεκτο».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ευχαρίστησε το κοινό μετά την εύρεση και σύλληψη του Hadush Kebatu στην περιοχή Finsbury Park του Λονδίνου σήμερα το πρωί. «Πληροφορίες από το κοινό οδήγησαν τους αστυνομικούς στο Finsbury Park και μετά από έρευνα εντόπισαν τον Kebatu», δήλωσε ο διοικητής Τζέιμς Κόνγουεϊ. «Συνελήφθη από την αστυνομία, αλλά θα επιστραφεί στην επιμέλεια της Υπηρεσίας Φυλακών». Ο Κόνγουεϊ πρόσθεσε ότι είναι «εξαιρετικά ευγνώμων» στο κοινό για την υποστήριξή του μετά την έκκληση.