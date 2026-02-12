ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συναγερμός στο Μετρό στο Σύνταγμα: Άτομο έπεσε στις γραμμές

Το περιστατικό θεωρείται απόπειρα αυτοκτονίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΤΟΜΟ ΓΡΑΜΜΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Πέμπτης (12/2), στις Αρχές για πρώτη ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα.

Το περιστατικό θεωρείται απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΜΕΤΡΟΠΟΝΤΙΚΑΣ

Ελλάδα / Μετρό Γραμμή 4: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη-Ευαγγελισμός, πού είναι ο μετροπόντικας τώρα

Ο μετροπόντικας «Αθηνά» αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να εμφανιστεί στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΜΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ελλάδα / Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ - Έρχονται δύο διαδοχικές διαταραχές

Η πρώτη αναμένεται από νωρίς σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο, και η δεύτερη από αργά αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2)
THE LIFO TEAM
 
 