Συναγερμός στο Μετρό στο Σύνταγμα: Άτομο έπεσε στις γραμμές

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Πέμπτης (12/2), στις Αρχές για πρώτη ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα.

Το περιστατικό θεωρείται απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».