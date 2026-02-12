ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα

Πρόκειται για έναν 65χρονο που στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

The LiFO team
The LiFO team
ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα ενός 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Νεκρός άνδρας στο Μετρό στο Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Nωρίτερα, η ΣΤΑΣΥ, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε:

«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΜΕΤΡΟΠΟΝΤΙΚΑΣ

Ελλάδα / Μετρό Γραμμή 4: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη-Ευαγγελισμός, πού είναι ο μετροπόντικας τώρα

Ο μετροπόντικας «Αθηνά» αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να εμφανιστεί στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Ελλάδα / Το ελληνικό νησί που μπαίνει δυναμικά στη λίστα των Βρετανών ταξιδιωτών

Οι «χρυσαφί αμμουδιές, τα εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και το εξαιρετικό οίνο», είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που καθιστούν το νησί ολοένα και πιο ελκυστικό για τους Βρετανούς ταξιδιώτες
THE LIFO TEAM
 
 