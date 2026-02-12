Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα

Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα ενός 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Νεκρός άνδρας στο Μετρό στο Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Nωρίτερα, η ΣΤΑΣΥ, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε:

«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

