Λονδίνο: Η αστυνομία απελευθέρωσε κατά λάθος καταδικασμένο για σεξουαλική επίθεση και του ζητά να επιστρέψει

Αναστάτωση και πολιτική θύελλα έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία η αποκάλυψη ότι ένας μετανάστης, καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη και σε γυναίκα, αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος από τις φυλακές του Έσεξ. Ο Hadush Kebatu, που καταδικάστηκε μόλις πριν λίγες εβδομάδες, αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή HMP Chelmsford και εθεάθη να ταξιδεύει προς το ανατολικό Λονδίνο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει εκδώσει δημόσια έκκληση προς τον Kebatu να παραδοθεί οικειοθελώς. Ο διοικητής της αστυνομίας James Conway δήλωσε ότι «όλες οι πιθανές πληροφορίες και στοιχεία ερευνώνται» και ότι ο φυγάς έχει πρόσβαση σε χρήματα, ενώ φέρεται να έχει ζητήσει βοήθεια από πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Kebatu επιβιβάστηκε σε τρένο από το Chelmsford στις 12:41 το μεσημέρι της Παρασκευής και αποβιβάστηκε στο Stratford λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της χώρας, με συνδέσεις σε υπόγειο, προαστιακό και DLR.

Εντοπίστηκε σε βιβλιοθήκη του Λονδίνου

Το απόγευμα του Σαββάτου, η αστυνομία δημοσίευσε πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τον Kebatu σε βιβλιοθήκη στο Dalston του Hackney, βόρεια του Λονδίνου, περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής. Φορούσε ακόμα τη γκρίζα φόρμα των φυλακών και κρατούσε μια χαρακτηριστική λευκή τσάντα διακοσμημένη με σχέδια από αβοκάντο. Λίγες ώρες αργότερα, εθεάθη ξανά στην ίδια περιοχή.

Η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στο Hackney, ενώ ζητεί από όποιον πολίτη γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα. Ο Conway απηύθυνε προσωπικό μήνυμα στον φυγά: «Θέλουμε να σε εντοπίσουμε με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Έχεις δηλώσει ότι επιθυμείς να επιστρέψεις στην Αιθιοπία. Το καλύτερο για σένα είναι να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας καλώντας το 999 ή να εμφανιστείς σε ένα αστυνομικό τμήμα».

Η κυβέρνηση διατάσσει ανεξάρτητη έρευνα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Λονδίνο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης, David Lammy, διέταξε την επιλογή ανεξάρτητης επιτροπής που θα ερευνήσει πώς έγινε η απελευθέρωση. Παράλληλα, από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ νέα πρωτόκολλα ελέγχου στις φυλακές, σύμφωνα με τα οποία κάθε επικείμενη αποφυλάκιση θα πρέπει να ελέγχεται εκ νέου το προηγούμενο βράδυ και να επιβεβαιώνεται από τον υπεύθυνο κυβερνήτη.

Πηγή από το σωφρονιστικό σύστημα δήλωσε στο BBC ότι ο Kebatu οδηγήθηκε εκτός φυλακής και προς τον σταθμό των τρένων «λόγω σειράς λαθών» που αποδίδονται σε εξάντληση και έλλειψη προσωπικού. Ένας αξιωματικός φυλακών έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Λονδίνο: Το ιστορικό του Hadush Kebatu

Ο Kebatu, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο στο Έσεξ, είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο για πέντε αδικήματα σεξουαλικής φύσης. Μεταξύ αυτών, η επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και σε μια γυναίκα που είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει να συντάξει βιογραφικό σημείωμα. Το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε 12 μήνες φυλάκισης και είχε εκδώσει εναντίον του διάταγμα πρόληψης σεξουαλικής βλάβης πενταετούς διάρκειας, απαγορεύοντάς του κάθε επαφή με γυναίκες και κορίτσια.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Epping, όπου ο Kebatu διέμενε στο ξενοδοχείο Bell Hotel μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρό σκάφος. Η σύλληψή του είχε πυροδοτήσει διαδηλώσεις κατοίκων έξω από το ξενοδοχείο.

Η απελευθέρωση του Kebatu έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία τόσο στους πολίτες όσο και στα κόμματα. Ο αρχηγός των Εργατικών, Sir Keir Starmer, χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο» και δήλωσε πως «ο δράστης πρέπει να συλληφθεί και να απελαθεί αμέσως». Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Kemi Badenoch, έκανε λόγο για «ανικανότητα που ξεπερνά κάθε λογική», ενώ ο Nigel Farage δήλωσε πως «η Βρετανία είναι ένα σπασμένο σύστημα».

Αναλυτές του σωφρονιστικού συστήματος υποστηρίζουν ότι το περιστατικό αντικατοπτρίζει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Ο πρώην διευθυντής φυλακών John Podmore δήλωσε στο BBC ότι το λάθος πρέπει να ιδωθεί «ως μέρος μιας συνολικής αποτυχίας ενός διαλυμένου συστήματος». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Φυλακών, 262 κρατούμενοι σε Αγγλία και Ουαλία απελευθερώθηκαν κατά λάθος μεταξύ Απριλίου 2024 και Μαρτίου 2025 — διπλάσιοι από το προηγούμενο έτος.

Ο Hadush Kebatu, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του, παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές προειδοποιούν ότι θεωρείται επικίνδυνος, καθώς το δικαστήριο έχει κρίνει πως ενέχει «σοβαρό κίνδυνο σεξουαλικής βλάβης» για γυναίκες και παιδιά.

Η κυβέρνηση δέχεται έντονη πίεση να απαντήσει πώς είναι δυνατόν ένας καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης να περνά τις πύλες της φυλακής ανενόχλητος. Η υπόθεση, που συγκλονίζει τη βρετανική κοινή γνώμη, αναδεικνύει όχι μόνο τις ελλείψεις στο σωφρονιστικό σύστημα, αλλά και την απουσία μηχανισμών ελέγχου που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια τέτοια επικίνδυνη αστοχία στο μέλλον.

