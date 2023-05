Λονδίνο: Σκηνές πανικού στο μετρό μετά από συναγερμό για φωτιά - Επιβάτες έσπασαν παράθυρα

Σκηνές πανικού επικράτησαν σε συρμό του μετρό στο Λονδίνο, αφότου σήμανε ο συναγερμός για φωτιά.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Clapham Common λίγο πριν από τις 20:00 (ώρα Ελλάδας) όταν εθεάθησαν επιβάτες να σπάνε τα παράθυρα του τρένου για να βγουν.

Εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε πως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, αλλά διευκρινίστηκε πως επρόκειτο - πιθανότατα - για πρόβλημα σε ανεμιστήρα εξαερισμού του συρμού.

Στο σημείο εκλήθη η πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να μη βρίσκουν πουθενά φλόγες. «Κάνουμε έρευνα για το περιστατικό» σημειώθηκε από τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Passengers break, and escape through, the windows of the London Tube after smoke fills the train. pic.twitter.com/n6ibl3cPbw

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ η εταιρεία ζήτησε «συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε».

«Ήμασταν όλοι εγκλωβισμένοι μέσα στο μετρό, με κλειστές πόρτες. Ακούγαμε κόσμο στην άλλη πλευρά να τσιρίζει και να χτυπάει τις πόρτες για να βγει από τους συρμούς» ανέφερε επιβάτης.

«Δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε. Ο κόσμος στην πλατφόρμα και μέσα στο μετρό, έσπαγε τα παράθυρα για να βγει. Πλέον αντιλαμβάνομαι ότι έγινε γιατί οι συρμοί γέμιζαν με καπνό».

So tonight in London

- my tube on the northern line caught fire

- I managed to get to stockwell from Clapham Common and got to Victoria

- got to Victoria and the eastbound circle / district is broken down



I hate trains, and I did not make dinner at 6 pic.twitter.com/LzK6HcDjtv