Λονδίνο: Επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην ισραηλινή πρεσβεία - Τι ερευνά

Επιχείρηση στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4) κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Όπως έκαναν γνωστό βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η κινητοποίηση προέκυψε μετά από ισχυρισμούς ότι ομάδα με διασυνδέσεις με το Ιράν, φέρεται να χρησιμοποίησε drones για να απειλήσει την ισραηλινή πρεσβεία στην πόλη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εξετάζει αντικείμενα που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας στους Κήπους του Κένσινγκτον, ενώ αστυνομικοί με εξοπλισμό βιολογικής προστασίας εθεάθησαν να ερευνούν την περιοχή το πρωί της Παρασκευής.

Λονδίνο: Η ανακοίνωση των αρχών για την πρεσβεία του Ισραήλ

Αρκετοί αστυνομικοί, φορώντας ειδικές στολές και μάσκες αερίων, βρέθηκαν στο πάρκο λίγο πριν τις 09:00, προκαλώντας ανησυχία.

Οι αρχές ανέφεραν ότι είναι ενήμερες για ισχυρισμούς που διακινούνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους οποίους drones χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν την πρεσβεία, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει σημειωθεί επίθεση.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ομάδα Ashab al-Yamin, η οποία φέρεται να συνδέεται με το Ιράν, υποστηρίζει, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ότι η πρεσβεία αποτέλεσε στόχο δύο drones που μετέφεραν «ραδιενεργά και καρκινογόνα υλικά».

Η αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά επειγόντως την αυθεντικότητα του βίντεο, καθώς και πιθανή σύνδεσή του με τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο σημείο.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε:

«Κατανοούμε ότι το περιστατικό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και στο ευρύτερο κοινό. Σε αυτό το στάδιο δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, ωστόσο καλούμε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την έρευνα».

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί ζώνες αποκλεισμού, ενώ η πρόσβαση στο πάρκο και στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πρεσβεία του Ισραήλ δεν έχει δεχθεί επίθεση, ενώ αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις καθώς προχωρά η έρευνα.

Με πληροφορίες από Telegraph