Λονδίνο: Βαν έπεσε επάνω σε πεζούς – Νεκρή μια 20χρονη

Μια γυναίκα 20 ετών έχασε τη ζωή της στο Λονδίνο, όταν ένα βαν έπεσε επάνω σε πεζούς, νωρίτερα σήμερα.

Η πρόσκρουση συνέβη κάτω από ανεξήγητες ακόμη συνθήκες, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός του βαν, ένας 26χρονος άνδρας, συνελήφθη επί τόπου.

Κατηγορείται για τον θανάτο της 20χρονης «από απρόσεκτη οδήγηση» και οδήγηση με κατανάλωση «συγκεκριμένου ελεγχόμενου ναρκωτικού πάνω από το καθορισμένο όριο». Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν έξω από το έξω από το King’s College, και συνέδραμαν πεζούς διερχόμενους από το σημείο, τρεις εκ των οποίων υπέστησαν τραυματισμούς.

Δύο πεζοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας με δυνητικά απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς και ο άλλος με ελαφρά τραύματα. Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Miles Damone, φοιτητής στο King's College του Λονδίνου, δήλωσε στο BBC ότι «είδα ένα βαν να πέφτει πάνω σε έναν φράχτη. Ήρθε από έναν από τους παράδρομους δίπλα στην ινδική πρεσβεία και στη συνέχεια σε αυτό το σημείο - δεν είδα πώς ή πότε - έπεσε πάνω στον κόσμο. Απλά το είδα να έρχεται από εκεί, έκανε μια απότομη στροφή και απλά εμβόλισε τον φράχτη. Έπεσε πάνω στην πλευρά της εκκλησίας».

Ο Ali, διδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήμιο, δήλωσε, ότι αρχικά νόμιζε πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν εκεί για μια διαμαρτυρία έξω από το κολλέγιο, μέχρι που είδε εργαζόμενους του ασθενοφόρου να μεταφέρουν φορεία. «Είναι τόσο λυπηρό και δύσκολο να το επεξεργαστώ - οι σκέψεις μου είναι στην οικογένεια και τους φίλους της. Περνάμε όλη την ώρα από αυτή τη διάβαση και είναι πεζοδρομημένη, σχεδόν κανένα όχημα δεν περνάει», δήλωσε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε, ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 10 πυροσβέστες από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Dowgate και Lambeth είχαν κληθεί στο σημείο για να βοηθήσουν την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της πόλης.

