Λιθουανία: Ανατροπή με το ποιος επιτέθηκε με σφυρί σε συνεργάτη του Ναβάλνι

Τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν το ποιος επιτέθηκε τελικά στον Λεονίντ Βολκόφ, Ρώσο αντιφρονούντα που ζει στην εξορία και πρώην δεξί χέρι του Αλεξέι Ναβάλνι.

Η επίθεση έγινε με σφυρί έξω από το σπίτι του στη Λιθουανία τον περασμένο Μάρτιο και αρχικά είχαν κυκλοφορήσει εικασίες πως το Κρεμλίνο ευθύνεται για αυτή την επίθεση.

Ο δράστης έσπασε το παράθυρο του αυτοκινήτου του Βολκόφ και τον χτύπησε επανειλημμένα με ένα σφυρί, σπάζοντας το αριστερό του χέρι και καταστρέφοντας το αριστερό του πόδι.

Δυτικοί αξιωματούχοι και στελέχη της αντιπολίτευσης υπέθεσαν ότι η επίθεση, η οποία έγινε λίγες εβδομάδες μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Ναβάλνι στη φυλακή, είχε ενορχηστρωθεί από το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, η ομάδα του Ναβάλνι δημοσίευσε μια έρευνα σύμφωνα με την οποία αμφισβητείται αυτή την εκδοχή των γεγονότων.

Η Maria Pevchikh, επικεφαλής του τμήματος έρευνας του Ναβάλνι, κατηγόρησε τον πλούσιο επιχειρηματία και επικριτή του Κρεμλίνου, Λεονίντ Νεβζλίν, ότι προσέλαβε τους άνδρες για να χτυπήσουν τον Βολκόφ έξω από το σπίτι του, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση προκλήθηκε από προσωπική διαμάχη.

Από την πλευρά του, ο Νεβζλίν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση. Σε δήλωσή του, ανέφερε: «Δεν έχω καμία σχέση με οποιεσδήποτε επιθέσεις σε ανθρώπους, σε οποιαδήποτε μορφή», προσθέτοντας ότι «η δικαιοσύνη θα επιβεβαιώσει τον παραλογισμό και τις πλήρως αβάσιμες κατηγορίες εναντίον μου».

Στην έρευνά τους, η ομάδα του Ναβάλνι δημοσίευσε στιγμιότυπα τα οποία είναι από συνομιλίες στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal μεταξύ του Νεβζλίν και ενός φερόμενου συνεργάτη, του Ανατόλι Μπλινόφ, που συζητούσαν την επίθεση στον Βολκόφ. Η ομάδα του Ναβάλνι παρέδωσε τον φάκελο με τα αποδεικτικά στοιχεία στις πολωνικές αρχές και τον Σεπτέμβριο, ο Μπλίνοφ συνελήφθη.

Οι ισχυρισμοί οδήγησαν σε εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των μελών της εξόριστης ρωσικής αντιπολίτευσης.

Ο Pevchikh, του Ιδρύματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ναβάλνι, είπε στον Guardian: «Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός για το τι κάνετε όταν ανακαλύπτετε ότι κάποιος που γνωρίζετε σας μαχαιρώνει πισώπλατα. Ο Βολκόφ δέχθηκε επίθεση τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Αλεξέι. Μόλις τον είχαμε θάψει».

Ο Νεβζλίν, πρώην στέλεχος και εταίρος του πρώην μεγιστάνα του πετρελαίου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, εδρεύει στο Ισραήλ, όπου κατέχει μερίδιο στην εφημερίδα Haaretz, μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Από το Ισραήλ, ο Νεβζλίν έχει χρηματοδοτήσει πολλά προγράμματα μέσων ενημέρωσης που επικρίνουν το Κρεμλίνο και εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξή του στην Ουκρανία στον πόλεμο της με τη Ρωσία. Στο παρελθόν έχει συγκρουστεί με άλλες ομάδες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας του Ναβάλνι.

Ο Νεβζλίν είναι γνωστός για τις πιο ριζοσπαστικές πολιτικές του απόψεις, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης για διάλυση της Ρωσίας ως χώρας.

BREAKING🚨: A key figure in the attack on Navalny’s associate Leonid Volkov has been detained in Poland. Anatoly Blinov, tied to a series of gang attacks, is under arrest.



Russian influence reaching far beyond its borders, and needs to be stopped. pic.twitter.com/aFiL5RamUq