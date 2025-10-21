Ληστεία στο Λούβρο: Ανέλαβε τις έρευνες η ειδική ομάδα που εξιχνίασε την υπόθεση της Κιμ Καρντάσιαν

Μπορεί οι γαλλικές Αρχές να καταφέρουν να συλλάβουν τους δράστες της ληστείας του Λούβρου, όμως σύμφωνα με αστυνομικούς και ειδικούς στον χώρο της τέχνης, η ανάκτηση των ανεκτίμητων κλοπιμαίων θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ελάχιστοι εγκληματίες έχουν τις ικανότητες να φέρουν εις πέρας, μια τόσο τολμηρή ληστεία όπως αυτή της Κυριακής στο Λούβρο, και πολλοί από αυτούς είναι ήδη γνωστοί στις Αρχές.

Ωστόσο, τα αντικείμενα που εκλάπησαν είναι πιθανό να διασπαστούν άμεσα στα επιμέρους εξαρτήματά τους και να πωληθούν, κάτι που καθιστά την ανεύρεσή τους σχεδόν αδύνατη. «Αν κλέψω έναν πίνακα του Βαν Γκογκ, παραμένει Βαν Γκογκ. Δεν μπορώ να τον διαθέσω πουθενά εκτός από τη μαύρη αγορά έργων τέχνης. Αλλά όταν κλέβω κοσμήματα, μπορώ να τα διακινήσω ως πολύτιμους λίθους μέσω παράνομων αγορών», δήλωσε ο Marc Balcells, ειδικός στα εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς με βάση τη Βαρκελώνη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ληστεία στο Λούβρο: Γιατί μπήκαν σε ένα παγκοσμίου φήμης μουσείο και όχι σε ένα γνωστό κοσμηματοπωλείο

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφικά ντοκουμέντα, οι ληστές φαίνεται να εισήλθαν από παράθυρο και μπαλκόνι του Λούβρου, κάτι που εξετάζεται ενδελεχώς από τους ειδικούς της εγκληματολογίας. Η ληστεία των ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων από το Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως «εθνική ταπείνωση» και έχει πυροδοτήσει ελέγχους ασφαλείας σε πολιτιστικούς χώρους σε ολόκληρη τη Γαλλία.

«Αν στοχοποιήσεις το Λούβρο, το σημαντικότερο μουσείο του κόσμου και καταφέρεις να διαφύγεις με τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα, τότε κάτι δεν πήγε καλά στην ασφάλεια. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Γαλλίας», δήλωσε ο διάσημος ερευνητής τέχνης, Arthur Brand.

Το ίδιο το Λούβρο είχε ήδη εκφράσει ανησυχίες για την έλλειψη επενδύσεων στην ασφάλεια, την ώρα που σύμφωνα με δημοσιεύματα, τουλάχιστον τέσσερα γαλλικά μουσεία έχουν γίνει στόχος ληστών μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, μεταξύ αυτών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, από το οποίο εκλάπη χρυσός.

Ο Christopher Marinello, ιδρυτής της Art Recovery International, τονίζει πως τέτοιου είδους ληστείες σε μουσεία έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη και αλλού, αναφέροντας περιπτώσεις σε Ολλανδία, Γαλλία και Αίγυπτο. «Αν έχετε κοσμήματα ή χρυσό στη συλλογή σας, τότε θα πρέπει να ανησυχείτε», προειδοποιεί.

Λούβρο: Η ειδική ομάδα που εξιχνίασε τη ληστεία της Καρντάσιαν ανέλαβε την υπόθεση

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η ειδική μονάδα BRB της γαλλικής αστυνομίας, η οποία έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις στο παρελθόν, ανάμεσά τους και τη ληστεία της Κιμ Καρντάσιαν το 2016 στο Παρίσι.

Η Κιμ Καρντάσιαν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας το 2016, όταν ταξίδεψε στην πόλη για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και πέντε άνδρες ντυμένοι ως αστυνομικοί την ακινητοποίησαν στο δωμάτιό της, κλέβοντάς της κοσμήματα αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρώην αστυνομικός Pascal Szkudlara, μέλος της BRB, αναφέρει ότι η μονάδα διαθέτει περίπου 100 πράκτορες, με πάνω από 12 εξειδικευμένους στις ληστείες μουσείων. Η έρευνα βασίζεται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικά αρχεία, ιατροδικαστικά ευρήματα και δίκτυα πληροφοριοδοτών.

«Μπορούν να δουλέψουν πάνω σε μια υπόθεση 24 ώρες το 24ωρο για όσο χρειαστεί», λέει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας «100%» σιγουριά ότι οι δράστες θα εντοπιστούν. Οι ερευνητές αναλύουν πλάνα εβδομάδων για να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις γύρω από το μουσείο, προσθέτει ο Brand.

Η Corinne Chartrelle, πρώην αξιωματικός του Κεντρικού Γραφείου της Γαλλικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών, εκφράζει τον φόβο ότι τα κοσμήματα μπορεί να καταλήξουν σε διεθνή κέντρα διαμαντιών όπως η Αμβέρσα, «όπου πιθανόν κάποιοι να μην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

Τα διαμάντια μπορεί να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια και ο χρυσός να λιώσει, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί η προέλευσή τους. Εάν οι δράστες αισθανθούν ότι η αστυνομία πλησιάζει, δεν αποκλείεται να ξεφορτωθούν τη λεία ή ακόμα και να την καταστρέψουν.

Με πληροφορίες από Independent