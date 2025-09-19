Λιγότεροι κάδοι, καθαρότεροι δρόμοι: Το νέο σχέδιο του Άμστερνταμ

Μια πρωτότυπη λύση δοκιμάζουν οι αρχές του Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών: απομακρύνουν κάδους απορριμμάτων από πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Η απόφαση σχετίζεται με το νέο σύστημα επιστροφής χρημάτων για πλαστικά μπουκάλια και κουτάκια, το οποίο οδήγησε πολλούς να ψάχνουν στους κάδους για να τα μαζέψουν. Ως αποτέλεσμα, τα απορρίμματα διασκορπίζονταν στους δρόμους και πολλαπλασιάζονταν τα παράπονα των κατοίκων. Το 2023, ένας στους τέσσερις κατοίκους της ολλανδικής πρωτεύουσας χαρακτήρισε τη γειτονιά του «βρώμικη ή πολύ βρώμικη», ποσοστό που έφτανε το 40% στο κέντρο.

Η Χέστερ φαν Μπίουρεν, αντιδήμαρχος Οικονομικών και υπεύθυνη για την καθαριότητα, εξήγησε ότι «όσο παράλογο κι αν ακούγεται», οι δοκιμές σε εμπορικούς δρόμους και πάρκα έδειξαν πως η απομάκρυνση κάδων βελτίωσε την εικόνα της πόλης.

«Η θεωρία των “σπασμένων παραθύρων” λέει ότι τα σκουπίδια φέρνουν κι άλλα σκουπίδια», σημείωσε. «Τα μπουκάλια με εγγύηση πετιούνται στους κάδους, οι κάδοι ανοίγονται τρεις φορές την ημέρα και τα σκουπίδια σκορπίζονται, προσελκύοντας και τρωκτικά».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η εντατικοποίηση των καθαρισμών δεν αποτελεί λύση από μόνη της και ότι χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς.

Οι κάδοι θα απομακρυνθούν από δρόμους γεμάτους εστιατόρια fast food, όπου οι επιχειρήσεις είναι ήδη υποχρεωμένες να φροντίζουν για τη συλλογή απορριμμάτων, καθώς και από σημεία όπου υπάρχουν εύκολα προσβάσιμοι υπόγειοι κάδοι. Παράλληλα, ο δήμος πειραματίζεται με «έξυπνες» λύσεις, όπως κάδους που κλείνουν αυτόματα ή ειδικές σχισμές για να αφήνουν οι πολίτες μπουκάλια προς ανακύκλωση, κατά το δανέζικο πρότυπο.

Η συζήτηση φούντωσε ύστερα από μια ανάρτηση στο LinkedIn του επιχειρηματία Βίκτορ Κνααπ, ο οποίος κατήγγειλε ότι «υπάρχουν σκουπίδια σε κάθε γωνία». Μέσα σε λίγες ημέρες, περισσότεροι από 9.000 κάτοικοι δήλωσαν συμμετοχή σε εθελοντική δράση καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

«Το να βγαίνουμε και να μαζεύουμε σκουπίδια δείχνει ότι νοιαζόμαστε για τον τόπο μας», δήλωσε ο Κορ φαν ντερ Μπέι, υπεύθυνος της οργάνωσης Rubbiz. «Φυσικά η κυβέρνηση μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά της και οι επιχειρήσεις να μειώσουν το πλαστικό, αλλά και οι πολίτες πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια».

