Άμστερνταμ: Εξερράγη αυτοκίνητο στην πλατεία Νταμ - Η στιγμή που βγαίνει ο οδηγός έχοντας πάνω του φλόγες

Εξερράγη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην κεντρική πλατεία Νταμ, του Άμστερνταμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα και είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες ημέρες που λαμβάνει χώρα σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες του Άμστερνταμ. Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες πριν, ένας Ουκρανός επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντας πέντε περαστικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημερινό περιστατικό, το αυτοκίνητο σταμάτησε να κινείται στο κέντρο της πλατείας Νταμ, την ώρα που ένα περιπολικό το παρακολουθούσε διακριτικά.

Τότε κατά τις ίδιες πληροφορίες, ξαφνικά ακούστηκε μια έκρηξη και άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, με τον κόσμο να τρέχει μακριά πανικόβλητος.

Auto ontploft op de Dam in Amsterdam. Persoon ook in in de brand #dam #ontploffing #brand #amsterdam pic.twitter.com/aszA9nKS0E