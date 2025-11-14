Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Επτά χρόνια μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «A Star Is Born», η Lady Gaga αποκάλυψε για πρώτη φορά τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε παρασκηνιακά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι έπαιρνε συνταγογραφημένο λίθιο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το 2018, καθώς ήταν μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδος της καριέρας της, κατά την οποία κυκλοφόρησε επίσης το άλμπουμ «Joanne» και πραγματοποίησε και περιοδεία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Rolling Stone, βίωσε ένα ψυχωτικό επεισόδιο. «Μια μέρα, η αδελφή μου μού είπε: “Δεν βλέπω πια την αδελφή μου.” Και ακύρωσα την περιοδεία. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Χρειαζόμουν να κάνω ένα διάλειμμα», ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Κατέρρευσα πλήρως. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρξε μια στιγμή που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα. Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν αυτά», κατέληξε. Το λίθιο δρα σταθεροποιώντας τη διάθεση ενός ατόμου και είναι μία ουσία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ψυχικών ασθενειών όπως η διπολική διαταραχή και η μανιοκατάθλιψη. Το 2020 υπενθυμίζεται πως η Lady Gaga κυκλοφόρησε το single «911» από το άλμπουμ «Chromatica», το οποίο αφορά τους παλαιότερους αγώνες της με την ψυχική υγεία και την εξάρτησή της από αντιψυχωσικά φάρμακα.

Τέλος, η καλλιτέχνιδα εξήγησε στο Rolling Stone ότι από τότε έχει γίνει «ένα υγιές, ολοκληρωμένο άτομο», αποδίδοντας μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής στον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος τη βοήθησε να ξαναβρεί τον δρόμο της.

«Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε τεράστια διαφορά. Πώς μαθαίνεις να είσαι ο εαυτός σου με κάποιον όταν δεν ξέρεις πώς να είσαι ο εαυτός σου με κανέναν;», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Deadline