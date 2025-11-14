ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον ρόλο που την καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε παρασκηνιακά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Lady Gaga / EPA
0

Επτά χρόνια μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «A Star Is Born», η Lady Gaga αποκάλυψε για πρώτη φορά τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε παρασκηνιακά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι έπαιρνε συνταγογραφημένο λίθιο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το 2018, καθώς ήταν μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδος της καριέρας της, κατά την οποία κυκλοφόρησε επίσης το άλμπουμ «Joanne» και πραγματοποίησε και περιοδεία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Rolling Stone, βίωσε ένα ψυχωτικό επεισόδιο. «Μια μέρα, η αδελφή μου μού είπε: “Δεν βλέπω πια την αδελφή μου.” Και ακύρωσα την περιοδεία. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Χρειαζόμουν να κάνω ένα διάλειμμα», ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Κατέρρευσα πλήρως. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρξε μια στιγμή που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα. Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν αυτά», κατέληξε. Το λίθιο δρα σταθεροποιώντας τη διάθεση ενός ατόμου και είναι μία ουσία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ψυχικών ασθενειών όπως η διπολική διαταραχή και η μανιοκατάθλιψη. Το 2020 υπενθυμίζεται πως η Lady Gaga κυκλοφόρησε το single «911» από το άλμπουμ «Chromatica», το οποίο αφορά τους παλαιότερους αγώνες της με την ψυχική υγεία και την εξάρτησή της από αντιψυχωσικά φάρμακα.

Τέλος, η καλλιτέχνιδα εξήγησε στο Rolling Stone ότι από τότε έχει γίνει «ένα υγιές, ολοκληρωμένο άτομο», αποδίδοντας μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής στον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος τη βοήθησε να ξαναβρεί τον δρόμο της.

«Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε τεράστια διαφορά. Πώς μαθαίνεις να είσαι ο εαυτός σου με κάποιον όταν δεν ξέρεις πώς να είσαι ο εαυτός σου με κανέναν;», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Deadline

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΤΑ

Διεθνή / Γαλλία: Σε κατ' οίκον περιορισμό «καταδικάστηκαν» γάτα και ιδιοκτήτρια μετά από καταγγελία γειτόνισσας

Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία στη Γαλλία, ανέφερε πως ο γάτος έμπαινε στον κήπο και κατέστρεφε τα φυτά της - Αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις για τη δικαστική απόφαση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Ρωσία καταθέτει στο ΣΑ του ΟΗΕ δικό της σχέδιο απόφασης, αμφισβητώντας την πρόταση των ΗΠΑ

Διεθνή / Γάζα: Η Ρωσία καταθέτει στο ΣΑ του ΟΗΕ δικό της σχέδιο, αμφισβητώντας την πρόταση των ΗΠΑ

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε σε σημείωμά της προς τα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗ ότι το δικό της σχέδιο είναι «αντιπρόταση», «εμπνευσμένη» από το αμερικανικό
LIFO NEWSROOM
Τι συμβαίνει στο BBC: Πώς ένα εσωτερικό έγγραφο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Διεθνή / Τι συμβαίνει στο BBC: Πώς ένα εσωτερικό έγγραφο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Το BBC βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς θεσμικής αναταραχής, που δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο δημοσιογραφικό σφάλμα, αλλά αγγίζει τον τρόπο διοίκησης και τη σχέση του οργανισμού με την πολιτική εξουσία
LIFO NEWSROOM
ANTIFA ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνή / Στο στόχαστρο των ΗΠΑ η Antifa: Ποιες δύο ελληνικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές

Οι δύο αυτές ελληνικές οργανώσεις μπαίνουν στη λίστα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTOs) και τους Ειδικά Καθορισμένους Διεθνείς Τρομοκράτες (SDGTs)
LIFO NEWSROOM
10 χρόνια μετά το Μπατακλάν: Η Γαλλία δεν ξεχνά τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Διεθνή / 10 χρόνια μετά το Μπατακλάν: Η Γαλλία δεν ξεχνά τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Στις 13 Νοεμβρίου 2015, τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο Μπατακλάν στη διάρκεια συναυλίας, προκαλώντας μία από τις πιο πρωτοφανείς και αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
 
 