Κυκλώνας-«βόμβα» στις ΗΠΑ: -45C και 17 νεκροί - Τρομακτικό τροχαίο μετά από καραμπόλα 46 οχημάτων

Τους 17 έχουν φτάσει οι νεκροί από δυστυχήματα που σχετίζονται με την άνευ προηγουμένου κακοκαιρία η οποία πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το Sky News.

Η τεράστια χειμωνιάτικη καταιγίδα που πλήττει περιοχές των ΗΠΑ έχει ενταθεί σε κυκλώνα-«βόμβα», με το 60% του πληθυσμού να βρίσκεται υπό προειδοποίηση.

Αναλυτικότερα, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ, καθώς η χώρα παλεύει με μια χειμερινή καταιγίδα που έχει προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας έως και -45C. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι -περίπου το 60% του πληθυσμού των ΗΠΑ- βρίσκονται υπό κάποια μορφή προειδοποίησης ή συμβουλών για τον καιρό, ενώ το άγριο κρύο αναμένεται να συνεχιστεί όλο το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων.

Facebook Twitter Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρομακτική καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο - Φωτ.: State Highway Patrol Ohio

Οι 17 θάνατοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής:

- Δύο θάνατοι ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων στο Κεντάκι

- Ένας άστεγος έχασε τη ζωή του στην πόλη Λούισβιλ

- Τρία δυστυχήματα στην Οκλαχόμα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Δύο από τα δυστυχήματα συνέβησαν καθώς οι άνεμοι παρέσυραν όγκους χιονιού. ενώ οι λεπτομέρειες του τρίτου δυστυχήματος δεν ήταν ακόμη διαθέσιμες

- Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου στο Μιζούρι έχασε τη ζωή του αφού έχασε τον έλεγχο σε παγωμένο δρόμο, πέρασε πάνω από έναν τσιμεντένιο τοίχο και προσγειώθηκε ανάποδα σε ένα ρυάκι

- Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στο Ουισκόνσιν, αφού ένα φορτηγό τύπου pick-up έπεσε στο πίσω μέρος ενός άλλου οχήματος πριν βγει από το δρόμο και χτυπήσει ένα ρυμουλκούμενο όχημα που ήταν σταθμευμένο στον παράδρομο

- Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής στο Μέμφις και, αν και δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, οι αρχές δήλωσαν ότι ο θάνατος φαίνεται να σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες

- Οι αρχές της Νεμπράσκα επιβεβαίωσαν έναν θάνατο που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες

- Στην κομητεία Republic County, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του αφού το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από άλλο όχημα που έχασε τον έλεγχο και ανετράπη

- Ένας 33χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αφού έχασε τον έλεγχο του φορτηγού του, προσκρούοντας στη διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Interstate 70 στην κομητεία Geary County

- Ένας 21χρονος πέθανε όταν το αυτοκίνητό στο οποίο επέβαινε έπεσε σε χαντάκι στον αυτοκινητόδρομο Interstate 135 στην κομητεία Saline και ανατράπηκε

-Τέσσερις θάνατοι σε τρομακτική καραμπόλα τουλάχιστον 46 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στο Οχάιο.

Επιστρατεύτηκαν λεωφορεία ώστε να μεταφερθούν οι οδηγοί και οι επιβάτες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα σε παρακείμενα καταλύματα λόγω του ψύχους.



Troopers on scene confirm two fatalities, with a minimum of 46 vehicles involved. Multiple agencies from several counties are continuing rescue operations. White-out conditions persist. Travel is not recommended.#OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv — OSHP_NWOhio (@OSHP_NWOhio) December 23, 2022

WATCH 🚨 One killed, multiple injured after 50 cars involved in crashes on Ohio turnpike - reports pic.twitter.com/Ri53QGj5wy — )))𓃵((( (@gawjus_g) December 24, 2022