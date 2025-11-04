ΔΙΕΘΝΗ
Κρίσιμες εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης: Απειλές Τραμπ αν κερδίσει ο Μαμντάνι - Τι ώρα τα πρώτα αποτελέσματα

Αν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, μητρόπολης 8 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι θα παρακρατηθούν ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προοριζόμενες για τη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί δήμαρχος ο δημοκρατικός υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι στην ψηφοφορία που διεξάγεται σήμερα.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αποκάλεσε επανειλημμένα μέσω Truth Social τον 34χρονο υποψήφιο «κομμουνιστή» κι υποστήριξε πως εάν αναλάβει τα ηνία του δήμου της αμερικανικής μεγαλούπολης, η Νέα Υόρκη θα έχει «μηδέν πιθανότητες επιτυχίας» αν όχι «επιβίωσης», πληκτρολογώντας τη λέξη «μηδέν» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Διεμήνυσε ακόμη πως αν ο Μαμντάνι επικρατήσει στη σημερινή αναμέτρηση «είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια» στην πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα».

Εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης: Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι ο Μαμντάνι προηγείται με διαφορά του δημοκρατικού πρώην κυβερνήτη της ομώνυμης πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, 67 ετών, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Κέρτις Σλίβα, 71 ετών, θεωρείται απίθανο να επικρατήσει, κάτι που ώθησε τον Αμερικανό πρόεδρο να εξισώσει την ψήφο στον υποψήφιο της παράταξής του με τοποθέτηση υπέρ του Μαμντάνι.

Αντ’ αυτού ο μεγιστάνας των ακινήτων, που επί σειρά ετών ήταν ταυτισμένος με τη Νέα Υόρκη, κάλεσε να ψηφιστεί ο κ. Κουόμο, παρότι ο τελευταίος τον επέκρινε έντονα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Είτε σου αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσεις και να ελπίσεις πως θα κάνει φανταστική δουλειά», ανέφερε.

Ο Μαμντάνι, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της Νέας Υόρκης, ανήκει στην ομάδα που αποκαλείται «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής» (Democratic Socialists of America, DSA). Πρόκειται για τάση του δημοκρατικού κόμματος.

Εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης: Τι ώρα τα πρώτα αποτελέσματα

Προεκλογικά υποσχέθηκε πολιτικές ελέγχου των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς με χρηματοδότηση από τους υψηλότερους φόρους που θέλει στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις.

Αν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, μητρόπολης 8 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων.

Τα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 21:00 (τοπική ώρα, στις 04:00 αύριο Τετάρτη ώρα Ελλάδας) και λίγη ώρα μετά αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

