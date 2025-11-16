Κονγκό: Δεκάδες νεκροί έπειτα από κατολίσθηση σε ορυχείο

Τουλάχιστον 70 μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ορυχείο κοβαλτίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο, το οποίο λειτουργεί επίσημα η εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, της πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

Absolutely terrifying – a massive landslide at an artisanal mine has reportedly killed at least 80 people. November 15, 2025



📍Kawama, Lualaba Province, Democratic Republic of the Congo (DRC).🇨🇬 pic.twitter.com/xfLZgy8Pg3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 16, 2025

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στον χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε στα μέσα ο Ρόι Καούμπα Μαγιόντε, υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.

Horror in Kawama, Lualaba, Democratic Republic of the Congo yesterday.



A massive landslide at an artisanal mine reportedly killed at least 70 people. Some of the images are too graphic to share. pic.twitter.com/zGFvm45boU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 16, 2025