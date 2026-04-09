Κομισιόν: Κανένας κίνδυνος εφοδιασμού φυσικού αερίου

Η ομάδα συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το φυσικό αέριο, δεν διαβλέπει κανένα κίνδυνο για τον εφοδιασμό, αν και αναμένει μακροπρόθεσμες συνέπειες, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνεδρίαση.

Η ομάδα συνεδρίασε την Πέμπτη για να συζητήσει τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου μετά την κρίση στο Ιράν.

«Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα. Η ΕΕ διαθέτει πλέον τον χρόνο και τα εργαλεία για να προβλέψει τις προκλήσεις και να προετοιμαστεί αναλόγως», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αναπληρώσουν τις αποθήκες τους στο 80% έως τον Νοέμβριο, προκειμένου να προετοιμαστούν για τον χειμώνα, ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι είναι προτιμότερο να γίνει έγκαιρη τροφοδότηση, ώστε να αποφευχθεί η βιασύνη στο τέλος του καλοκαιριού.

Προειδοποιήσεις για την εύθραυστη εκεχειρία

Παράλληλα, η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας προειδοποίησε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X πως τα φονικά ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο θέτουν σε «σκληρή δοκιμασία» την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Τόνισε, ακόμα, ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλισθεί.

«Τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους την περασμένη νύκτα, πράγμα που καθιστά δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι τόσο βάναυσες ενέργειες αποτελούν νόμιμη άμυνα», δήλωσε επίσης.

«Η εκεχειρία με το Ιράν πρέπει να επεκταθεί τον Λίβανο», τόνισε.

H Ευρωπαϊκή Ένωση επικρότησε την κατάπαυση πυρός στο Ιράν

Η ΕΕ επικρότησε την Τετάρτη την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν και ευχαρίστησε το Πακιστάν για τη μεσολάβησή του.

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μιας κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων. Προτρέπω όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε με μήνυμά του στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες και παραμένει σε στενή επαφή με τους εταίρους της στην περιοχή». Ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε, τέλος τις ευχαριστίες του προς το Πακιστάν και όλα τα άλλα μέρη που διευκόλυναν αυτή τη συμφωνία.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με δική της ανάρτηση στο «Χ», δήλωσε: «Χαιρετίζω την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν χθες το βράδυ. Φέρνει την απαραίτητη αποκλιμάκωση. Ευχαριστώ το Πακιστάν για τη μεσολάβησή του. Τώρα είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας προς το σκοπό αυτό».