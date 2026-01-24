Κολομβία: Έκρηξη σε εργαστήριο κοκαΐνης - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Έκρηξη σε εργαστήριο κοκαΐνης σκότωσε εννέα ανθρώπους την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις ακτές του Ειρηνικού στην Κολομβία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα Ναρίνιο, σε περιοχή παραγωγής κοκαΐνης που κατοικείται από τους ιθαγενείς Άουα και όπου δρουν εκτεταμένα παράνομες ένοπλες ομάδες. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τα θύματα εργάζονταν για τον Εθνικό Συντονισμό του Μπολιβαριανού Στρατού, μια αποσχισθείσα παράταξη της πλέον διαλυμένης αντάρτικης οργάνωσης FARC.

Προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι φιάλη αερίου εξερράγη ενώ χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή του ναρκωτικού, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα.

«Λόγω ανθρώπινου λάθους και του χειρισμού των φιαλών αερίου… ο χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

#Colombia | Una fuerte explosión ocurrida en un laboratorio clandestino para el procesamiento de cocaína dejó al menos siete personas sin vida y diez heridas en el resguardo indígena Inda Zabaleta, en zona rural de Tumaco, Nariño.



Los heridos, con quemaduras de gravedad, fueron… pic.twitter.com/7BB4IVal6u — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) January 23, 2026

Το εργαστήριο βρισκόταν σε περιοχή παραγωγής κοκαΐνης με έντονη παρουσία παράνομων ένοπλων ομάδων σε εδάφη των ιθαγενών Άουα, στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα του Ναρίνιο. Η περιοχή αυτή αποτελεί εδώ και δεκαετίες κομβικό σημείο για τη διακίνηση κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι διακινητές ναρκωτικών έχουν ενισχύσει τον τοπικό τους έλεγχο με τη βοήθεια μεξικανικών καρτέλ.

«Τι δουλειά είχε ένα εργαστήριο κοκαΐνης σε μια ζώνη ειρήνης;» δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο σε ομιλία του την Παρασκευή, στην οποία καταδίκασε τις παράνομες καλλιέργειες.

Ο συντηρητικός πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, ξεκίνησε την Τετάρτη έναν εμπορικό πόλεμο με την Κολομβία, επιβάλλοντας δασμό 30% και κατηγορώντας την κυβέρνηση Πέτρο ότι δεν κάνει αρκετά για να περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών κατά μήκος των κοινών συνόρων τους. Ο Πέτρο απάντησε επιβάλλοντας τον ίδιο δασμό και υπερασπίστηκε τις προσπάθειές του κατά των παράνομων διακινητών ναρκωτικών.

Αφού αντιμετώπισε παρόμοιες κατηγορίες από τον Ντόναλντ Τραμπ τον τελευταίο χρόνο, ο Πέτρο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για συναντήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του στις 3 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από Le Monde