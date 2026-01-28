ΔΙΕΘΝΗ
Κολομβία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες

H επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διακόπηκε περίπου δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξη.

Φωτ: Χ
Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες χάθηκε από τα ραντάρ στη βόρεια Κολομβία, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών και την κρατική αεροπορική εταιρεία Satena.

Πρόκειται για Beechcraft 1900D που εκτελούσε εσωτερική πτήση της ιδιωτικής εταιρείας Searca, η οποία συνεργάζεται με τη Satena. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από την Κούκουτα, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, με προορισμό την Οκάνια.

H επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φέρεται να διακόπηκε περίπου δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena, η πτήση NSE 8849 απογειώθηκε περίπου στις 11:42 τοπική ώρα και είχε προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05. Η τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας καταγράφηκε στις 11:54.

Με πληροφορίες από Reuters

