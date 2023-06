Κολομβία: Η 13χρονη ηρωίδα που φρόντισε τα αδέλφια της επί 40 μέρες στη ζούγκλα

Ως ηρωίδα δοξάζεται τις τελευταίες ώρες στην Κολομβία ένα από τα τέσσερα παιδιά που επέζησαν 40 ημέρες στη ζούγκλα του Αμαζονίου μετά από αεροπορικό δυστύχημα, καθώς όλο αυτό το διάστημα φρόντιζε τα μικρότερα αδέλφια της.

Τα αδέλφια της 13χρονης Λέσλι, ο Σολείνι (9 ετών), ο Τιεν Νοριελ (4 ετών) και η Κριστίν (ενός έτους) που «γιόρτασε» τα πρώτα της γενέθλια μέσα στο τροπικό δάσος, ταξίδευαν με αεροσκάφος την 1η Μαΐου όταν αυτό συνετρίβη. Το δυστύχημα σκότωσε όλους τους άλλους επιβαίνοντες, μαζί με τη μητέρα των παιδιών, τον πιλότο και έναν ιθαγενή ηγέτη.

Τα παιδιά, όμως, επιβίωσαν χάρη στη ψυχραιμία της 13χρονης Λέσλι, που ήξερε πως να τα φροντίζει, καθώς το έκανε συχνά, όταν η μητέρα τους έλειπε από το σπίτι για να εργαστεί. Από την 1η Μαΐου, μέχρι τη στιγμή που τους εντόπισαν οι διασώστες, η 13χρονη έδινε στα αδέλφια της αλεύρι που κατάφερε να βρει από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, σπόρους και φρούτα. Οι διασώστες τα εντόπισαν αφού βρήκαν σημάδια στη ζούγκλα, όπως πατημασιές και δαγκωμένα φρούτα.

«Τους έδινε αλεύρι και ψωμί από μανιόκα, σπόρους από τους θάμνους, ξέρουν τι πρέπει να καταναλώνουν» είπε η γιαγιά των παιδιών, εκφράζοντας την περηφάνια που νιώθει για τη μεγάλη κόρη της

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Ιβάν Βελάσκες, ο οποίος τα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο το Σάββατο, επαίνεσε τη μικρή Λέσλι για τη φροντίδα των μικρότερων αδελφών της. «Χάρη σε αυτήν, τα άλλα τρία παιδιά κατάφεραν να επιβιώσουν, με τη φροντίδα της, τη γνώση της για την ζούγκλα», δήλωσε.

#BREAKING

The Colombian Air Force plane lands with the children who were lost for 40 days in the #Guaviare jungle #Caquetá #Colombia



The 4 minors who were found in the jungle of Guaviare and Caquetá are already on a FAC plane. They were be transferred to Bogotá pic.twitter.com/3NKana557d