Κίνα: 11 νεκροί στο πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα της τελευταίας δεκαετίας

Τρένο έπεσε πάνω σε μια ομάδα εργαζομένων των σιδηροδρόμων

Κίνα: Τρένο έπεσε επάνω σε ομάδα εργαζόμενων των σιδηροδρόμων - 11 νεκροί και δύο τραυματίες
Τουλάχιστον 11 οι νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κίνα / Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τρένο έπεσε πάνω σε μια ομάδα εργαζομένων των σιδηροδρόμων στην Κίνα, με απολογισμό 11 νεκρούς και 2 τραυματίες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της νοτιοδυτικής πόλης Κουνμίνγκ της Κίνας, πρόκειται για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα της τελευταίας δεκαετίας.

Πληροφορίες του Reuters, μεταφέρουν, πως ο συρμός που μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που είχαν παρεισφρήσει» στις σιδηροτροχιές, σε μια καμπύλη της γραμμής στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Λουόγιανγκ.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Κίνας είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, με μήκος που ξεπερνά τα 160.000 χιλιόμετρα (100.000 μίλια) και δισεκατομμύρια δρομολόγια κάθε χρόνο.

Αν και επαινείται για την αποτελεσματικότητά του, έχει δεχθεί κριτική μετά από διάφορα σοβαρά ατυχήματα, όπως η σύγκρουση το 2011 στην ανατολική επαρχία Τσετσιάνγκ, που είχε ως αποτέλεσμα 40 νεκρούς και 200 τραυματίες. Το 2021, εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τρένο σε βορειοδυτική επαρχία.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

