Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 27 τραυματίες από την έκρηξη στο εστιατόριο

Στους επτά νεκρούς και 27 τραυματίες ανέρχεται μέχρι στιγμής ο απολογισμός, από την πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο της Κίνας.

Το εστιατόριο βρισκόταν στην κομητεία Σανχέ της Κίνας και σήμερα σύμφωνα με τις πληροφορίες άρχισε να διενεργείται έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στο συμβάν. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε από τους δύο σε τουλάχιστον επτά νεκρούς και 27 τραυματίες, ενώ οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγω για 14 ανθρώπους που έχουν λάβει εξιτήρια από τα νοσοκομεία που είχαν διακομιστεί μετά την έκρηξη.

Οι Αρχές της Κίνας εκτιμούν πως η έκρηξη, η οποία υπενθυμίζεται πως έγινε την Τετάρτη, οφείλεται σε διαρροή αερίου. Η καταστροφή ήταν εκτεταμένη καθώς το κτίριο όπου λειτουργούσε το εστιατόριο κατέρρευσε, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε άλλα και σε οχήματα στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά τα περιστατικά καταγράφονται συχνά στην Κίνα, λόγω της χαλαρότητας στην εφαρμογή και στην επιβολή των κανονισμών ασφαλείας.

Breaking: Hugh explosion at 8 a.m. today (on March 13) at the intersection of College Street and Yingbin Road in Yanjiao Town, Sanhe City, Langfang City, Hebei Province(only 30 km away from #Beijing). The cause of the explosion is not yet clear. #CCP #China #ChinaNews pic.twitter.com/mz9IdeSRHC