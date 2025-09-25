ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Κίνα: Ταινία «πειράχτηκε» ψηφιακά ώστε να αλλοιωθεί ομόφυλο ζευγάρι

Οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν σε σκηνές γυμνού, αλλά επεκτάθηκαν και στο σενάριο

Κίνα: Ταινία «πειράχτηκε» ψηφιακά ώστε να αλλοιωθεί ομοφυλοφιλικό ζευγάρι Facebook Twitter
Φωτ: Neon
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Κίνα η προβολή της αυστραλιανής ταινίας τρόμου «Together», η οποία παρουσιάστηκε σε προβολές πριν από την επίσημη πρεμιέρα με ψηφιακές αλλοιώσεις που μετέτρεπαν ομόφυλο ζευγάρι σε ετερόφυλο.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Αυστραλού Μάικλ Σανκς και με πρωταγωνιστές τον Ντέιβ Φράνκο και την Άλισον Μπρι, παρουσιάστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένες αίθουσες. Θεατές παρατήρησαν διαφορές από την αρχική εκδοχή, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν διαδικτυακά στιγμιότυπα από τις αυθεντικές σκηνές. Η επίσημη πρεμιέρα είχε προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η εταιρεία Neon, που έχει την παγκόσμια διανομή, καταδίκασε τις παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία» και ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της διανομής της παραποιημένης εκδοχής. Η κινεζική διανομέας Hishow δεν έχει σχολιάσει.

Οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν σε σκηνές γυμνού, όπως όταν προστέθηκε ατμός για να καλυφθεί το σώμα του πρωταγωνιστή στο ντους, αλλά επεκτάθηκαν και στο σενάριο. Το μεγαλύτερο μέρος της οργής προκάλεσε η σκηνή που εμφάνιζε ζευγάρι ανδρών, όπου το πρόσωπο του ενός αντικαταστάθηκε ψηφιακά από γυναικείο, ενώ αφαιρέθηκαν και οι αναφορές στη σχέση τους.

Στην πλατφόρμα Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9/10, χρήστες μίλησαν για «διαστρέβλωση και παραπλάνηση». Ένα δημοφιλές σχόλιο ανέφερε: «Δεν έκοψαν απλώς σκηνές, αλλοίωσαν την πλοκή και προσέβαλαν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ηθοποιού».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κινεζική λογοκρισία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Στην ταινία Oppenheimer, η σκηνή γυμνού με τη Φλόρενς Πιου προβλήθηκε με ψηφιακά προστεθειμένο μαύρο φόρεμα. Παράλληλα, οι αρχές έχουν εντείνει την καταστολή σε θέματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Ενδεικτικά, από τον Φεβρουάριο έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 30 συγγραφείς ΛΟΑΤΚΙ+ ερωτικής λογοτεχνίας. 

Το «Together»  έκανε πρεμιέρα στο Sundance τον Ιανουάριο και κυκλοφόρησε σε ΗΠΑ και Αυστραλία τον Ιούλιο, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές και 90% στο Rotten Tomatoes.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Το γυναικείο σώμα είναι το πρώτο που προσπαθεί να ελέγξει κάθε εξουσία»

Thalia Mavros / «Το γυναικείο σώμα είναι το πρώτο που προσπαθεί να ελέγξει κάθε εξουσία»

Η διεθνώς βραβευμένη παραγωγός και σκηνοθέτις Thalia Mavros μιλά στη LIFO για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η «αυτοκρατορία» του Τραμπ, καθώς και για τη θέση της γυναίκας σε έναν κόσμο που αλλάζει - και όχι προς το καλύτερο.
M. HULOT

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Όχι F-35 στην Τουρκία»: Βουλευτές έστειλαν επιστολή σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ με τις συνομιλίες Τραμπ-Ερντογάν εν εξελίξει

Διεθνή / «Όχι F-35 στην Τουρκία»: Βουλευτές έστειλαν επιστολή σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ με τις συνομιλίες Τραμπ-Ερντογάν εν εξελίξει

Η επιστολή απευθύνεται στους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στην πιθανότητα πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία
LIFO NEWSROOM
«Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Διεθνή / «Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η απάντηση Ερντογάν χάθηκε στη μετάφραση, ενώ η εικόνα στην αραβοαμερικανική σύνοδο για τη Γάζα φέρνει προσωρινή αποκλιμάκωση,πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
LIFO NEWSROOM
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Διεθνή / Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Παγκοσμίως, παρόμοια προγράμματα δωρεάν διατροφής σε μαθητές έχουν βελτιώσει την υγεία, τις σχολικές επιδόσεις και τη φοίτηση, όμως το ινδονησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως το ακριβότερο που ταυτόχρονα αποτελεί στόχο έντονων ανησυχιών
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Διεθνή / Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον πρώην Γάλλο πρόεδρο πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας
LIFO NEWSROOM
Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
LIFO NEWSROOM
 
 