Kίνα: Ατελείωτο μποτιλιάρισμα σε viral βίντεο - «Κολλημένα» για χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα

Βίντεο στα social δείχνει ατελείωτο μποτιλιάρισμα σε αυτοκινητόδρομο της Κίνας.

Η τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση στον σταθμό διοδίων Wuzhuang θύμισε σε πολλούς οδηγούς την έντονη κίνηση της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Στο βίντεο φαίνονται «κολλημένα» για χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα στον σταθμό διοδίων Wuzhuang της Κίνας, ο οποίος έχει 36 λωρίδες κυκλοφορίας. Από το βίντεο ξεχωρίζουν τα κόκκινα φώτα των αυτοκίνητων που παρατάσσονται το ένα μετά το άλλο σε μια προσπάθεια να περάσουν τις πύλες των διοδίων.

Ο μεγαλύτερος σταθμός διοδίων της Κίνας στην επαρχία Anhui αντιμετώπισε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες επέστρεφαν στα σπίτια τους τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των 8 ημερών αργίας λόγω εθνικής επετείου και φεστιβάλ.

Ο σταθμός διοδίων ανέμενε πάνω από 120.000 οχήματα την τελευταία, εκείνη, ημέρα.

Drone κατέγραψαν τα πολλά οχήματα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να περάσουν από τις πύλες διοδίων και τελικά να σχηματίζουν μια ουρά τεσσάρων λωρίδων.

Το Φεστιβάλ Φθινοπώρου είναι σημαντικό για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις στην Κίνα και συνέπεσε με την Εθνική Εορτή φέτος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διακοπή να επεκταθεί πέρα ​​από την κανονική διάρκεια, από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου.

Περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών, ενώ 765 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επταήμερων διακοπών πέρυσι, ανέφερε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Παρόμοιες περιπτώσεις μποτιλιαρισμάτος στην Κίνα έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, με πιο διάσημη την 12ήμερη συμφόρηση το 2010.

Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία είχαν έρθει οι ταξιδιώτες στις 14 Αυγούστου 2010, λόγω τεράστιας κυκλοφοριακής συμφόρησης που εκτεινόταν σε μήκος άνω των 100 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πεκίνου-Θιβέτ.

Με πολλά φορτηγά να έχουν υποστεί βλάβη ενδιάμεσα, χιλιάδες οχήματα και ταξιδιώτες έμειναν κολλημένοι για 12 ημέρες στον αυτοκινητόδρομο.

