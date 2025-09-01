ΔΙΕΘΝΗ
Κιμ Γιονγκ Ουν: Με θωρακισμένο τρένο ταξιδεύει στο Πεκίνο για τη μεγάλη παρέλαση παρουσία Πούτιν

Το τρένο διαθέτει δεκάδες βαγόνια, με αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους φιλοξενίας και εστιατόριο όπου σερβίρονται εκλεκτά κρασιά και θαλασσινά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο κληρονομικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αναχώρησε από την Πιονγκγιάνγκ με προορισμό το Πεκίνο, προκειμένου να παραστεί στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης στην πλατεία Τιενανμέν, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

Πρόκειται για την πρώτη του πολυμερή διεθνή εμφάνιση, καθώς θα βρεθεί στο πλευρό του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων ηγετών.

Ο Κιμ επιβιβάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο θωρακισμένο τρένο του, το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιεί για τις σπάνιες μετακινήσεις του στο εξωτερικό. Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα, το ταξίδι θα διαρκέσει έως και 24 ώρες, καθώς η βαριά θωράκιση δεν επιτρέπει υψηλές ταχύτητες. Το τρένο διαθέτει δεκάδες βαγόνια, με αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους φιλοξενίας και εστιατόριο όπου σερβίρονται εκλεκτά κρασιά και θαλασσινά.

Γιατί η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο θεωρείται ιστορική

Η παρουσία του Κιμ θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά από το 1959 που Βορειοκορεάτης ηγέτης συμμετέχει σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση. Στην τελετή θα παραστούν συνολικά 27 αρχηγοί κρατών, ανάμεσά τους οι ηγέτες του Ιράν, της Κούβας και της Μιανμάρ. Στην παρέλαση του 2015 η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει απλώς τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο Τσόε Ριονγκ-Χάε.

Ο Κιμ, που σπάνια ταξιδεύει εκτός χώρας, έχει περιορίσει τα τελευταία χρόνια τις διεθνείς του επαφές κυρίως στον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο συναντήθηκε δύο φορές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τελευταία του εμφάνιση στο Πεκίνο ήταν το 2019, σε εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κίνας–Βόρειας Κορέας.

Φωτ: EPA, αρχείου

Η παράδοση του ταξιδιού με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, και συνεχίστηκε από τον πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος φέρεται να φοβόταν τα αεροπορικά ταξίδια.

Η αυριανή παρέλαση θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας και της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα παρελάσουν στην πλατεία Τιενανμέν, ενώ η κινεζική ηγεσία αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά πλήρως τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεών της, με εκατοντάδες άρματα, αεροσκάφη και αντιαεροπορικά συστήματα.

Οι περισσότερες δυτικές χώρες θα απέχουν, λόγω της στάσης τους απέναντι στη Ρωσία. Παρόντες θα είναι ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ και το Βιετνάμ. Από την Ευρώπη μόνο ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο θα βρεθεί στο Πεκίνο, ενώ Βουλγαρία και Ουγγαρία θα εκπροσωπηθούν σε χαμηλότερο επίπεδο.

Με πληροφορίες από BBC

