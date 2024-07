Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Μπέρδεψαν την Νότια Κορέα με τη Βόρεια Κορέα στην παρουσίαση

Μία μεγάλη «συγγνώμη» ζήτησαν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι από τη Νότια Κορέα, καθώς κατά την παρουσίαση της στην τελετή έναρξης, την παρουσίασαν ως Βόρεια Κορέα.

Το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και καθώς οι αθλητές της Νότιας Κορέας έπλεαν κυματίζοντας τις σημαίες τους, με το πλοιάριό τους στον Σηκουάνα, οι εκφωνητές τους παρουσίασαν ως «Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας», δηλαδή το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας. Στη συνέχεια, η ίδια ονομασία χρησιμοποιήθηκε και όταν παρουσίασαν την αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας.

Σημειώνεται πως το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες είναι τεταμένο, καθώς είναι διαιρεμένες από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ οι εντάσεις μεταξύ τους κλιμακώθηκαν περαιτέρω πρόσφατα. Ωστόσο, μόνο οι εκφωνητές τους παρουσίασαν λάθος καθώς ο υπότιτλος στο κάτω μέρος της τηλεοπτικής εκπομπής που παρουσίαζε το αθλητικό γεγονός, έδειχνε τον σωστό τίτλο.

🇫🇷🇰🇷 South Korea wrongly introduced as North Korea at Olympics!



This Olympic is the wirst!

The robberies, the opening, the mistakes all the problems! pic.twitter.com/BB8mIwO5iB