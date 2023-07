Κίλιαν Μέρφι: Ο πρωταγωνιστής του Oppenheimer απαντά αν θα έπαιζε σε sequel της Barbie

Η ερμηνεία του Κίλιαν Μέρφι ως Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έχει αποσπάσει ήδη πολύ θετικές κριτικές από κριτικούς και θεατές, ενώ πιθανώς «φλερτάρει» και με τα Όσκαρ 2024.

Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή, μια άλλη ταινία κάνει θραύση σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν είναι άλλη από την «Barbie». Έτσι, ήταν αναμενόμενο να ερωτηθεί ο Κίλιαν Μέρφι - πρωταγωνιστής του Peaky Blinders - αν θα έπαιζε τον Κεν σε sequel της ταινίας της διάσημης κούκλας.

Βέβαια, ο ηθοποιός έδωσε μια απάντηση που ίσως δεν περίμεναν πολλοί. «Αν θα έπαιζα έναν Ken στο Barbie 2; Σίγουρα, ναι! Ας διαβάσω το σενάριο και ας κάνουμε μια συζήτηση» ήταν η απάντησή του.

Και συνέχισε παρακάτω λέγοντας ότι «ανυπομονώ να δω τη Barbie. Ανυπομονώ να τη δω. Νομίζω ότι είναι μια τέλεια περίσταση για το σινεμά να έχουμε όλες αυτές τις σπουδαίες ταινίες να βγαίνουν το ίδιο καλοκαίρι».

Η φιλία και η συνεργασία μεταξύ των Κίλιαν Μέρφι και Κρίστοφερ Νόλαν μετράει πλέον σχεδόν 20 χρόνια, καθώς όταν η Warner Bros. ετοίμαζε το «Batman Begins», ο μετέπειτα «Tommy Shelby"» έψαχνε να γίνει ο επόμενος Bruce Wayne.

