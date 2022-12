Κίεβο: Καλλιτεχνικές προβολές πάνω σε κτήρια από διάσημο Ελβετό καλλιτέχνη - Για καλό σκοπό

O διάσημος Ελβετός καλλιτέχνης φωτισμού Gerry Hofstetter φώτισε εορταστικά αρκετά κτήρια του Κιέβου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Χριστουγεννιάτικο Φως για την Ελπίδα».

Με αυτόν τον τρόπο προτίθεται να φέρει ελπίδα και φως στους Ουκρανούς σε αυτές τις δύσκολες μέρες.

Στις 23 Δεκεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 22:00, η ​​εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας, το καμπαναριό της Μονής του Αγίου Μιχαήλ, το κτίριο της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ουκρανίας και το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας φωταγωγήθηκαν καλλιτεχνικά.

Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων στο Κίεβο και τα περίχωρά του από τις 16:00 έως τις 22:00, ο καλλιτέχνης και η τετραμελής ομάδα του θα φωτίσουν άλλα κτήρια, όπως συγκροτήματα κατοικιών, μουσεία, πανεπιστήμια και ναούς.

Μεμονωμένες εικόνες προβολής θα μονταριστούν και θα φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα Opensea NFT. Τα έσοδα από την πώλησή τους θα διατεθούν για τη στήριξη και αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό.

Το έργο υποστηρίζεται από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ουκρανία, το Υπουργείο Πολιτισμού και Πολιτικής Πληροφόρησης της Ουκρανίας, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας και την Κρατική Υπηρεσία της Ουκρανίας για την Τέχνη και την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση.

Was doing my usual walk and accidentally bumped into light artist Gerry Hofstetter at work. See the illumination of St. Andrew’s Church in Kyiv: pic.twitter.com/GEEkKQxKjr

St.Andrew's Church in #Kyiv was illuminated by the "light of hope". The church was illuminated by internationally renowned #Swiss light artist Gerry Hofstetter.



His "Christmas Light for Hope" tour is intended to bring hope and light, and is to show solidarity with #Ukraine. pic.twitter.com/GHZmsWslMD