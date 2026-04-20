Καραϊβική: Τρεις νεκροί μετά από επιδρομή του στρατού των ΗΠΑ σε σκάφος για μεταφορά ναρκωτικών

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή εναντίον πλοίου που κατηγορείται για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα την Κυριακή.

Η εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ για την καταστροφή σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής συνεχίζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου και έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 181 άτομα συνολικά. Άλλες επιδρομές έχουν πραγματοποιηθεί στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Παρά τον πόλεμο με το Ιράν, οι επιθέσεις εντάθηκαν ξανά την τελευταία εβδομάδα περίπου, δείχνοντας ότι τα επιθετικά μέτρα της κυβέρνησης για να σταματήσει αυτό που αποκαλεί «ναρκοτρομοκρατία» στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν υποχωρούν. Ο στρατός δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις ότι κάποιο από τα σκάφη μετέφερε ναρκωτικά.

Τα πλήγματα κατά πλοίων που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν καθώς οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή και σημειώθηκαν μήνες πριν από την επιδρομή τον Ιανουάριο, κατά την οποία συνελήφθη ο τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο τελευταίος μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και έχει δηλώσει αθώος.

Στην τελευταία επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή, η Διοίκηση Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ επανέλαβε προηγούμενες δηλώσεις της, αναφέροντας ότι είχε στοχεύσει τους φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών κατά μήκος γνωστών διαδρομών λαθρεμπορίου. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο X που δείχνει ένα σκάφος να κινείται πάνω στο νερό, πριν μια τεράστια έκρηξη τυλίξει το σκάφος στις φλόγες.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και έχει δικαιολογήσει τις επιθέσεις ως μια απαραίτητη κλιμάκωση για να αναχαιτιστεί η ροή ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι θανατηφόρες υπερβολικές δόσεις που στοιχίζουν ζωές Αμερικανών.

Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει προσφέρει ελάχιστα στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη δολοφονία «ναρκοτρομοκρατών».

Με πληροφορίες από NBC News