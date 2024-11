«Καμπανάκι» για επιδημία E. coli από βιολογικά καρότα στις ΗΠΑ: Ένας θάνατος και 15 νοσηλείες μέχρι στιγμής

Αναστάτωση έφερε η επείγουσα έκθεση από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, (CDC), των ΗΠΑ διερευνούν για νέα επιδημία E. coli σε τουλάχιστον 18 πολιτείες που συνδέεται με ορισμένα βιολογικά καρότα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επιδημία έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον έναν θάνατο, τουλάχιστον 39 κρούσματα E. coli και 15 νοσηλείες, μεταφέρει το CNN.

Τα αναφερόμενα κρούσματα E. coli συνδέονται με πολλαπλά μεγέθη και μάρκες συσκευασμένων βιολογικών παιδικών και ολόκληρων καρότων που ανακλήθηκαν το Σάββατο 16 Νοεμβρίου από την Grimmway Farms, παραγωγό καρότων με έδρα το Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια.

Τα ανακληθέντα καρότα είναι πιθανό να μην πωλούνται πλέον στα καταστήματα, αλλά μπορεί να βρίσκονται ακόμη στα σπίτια των καταναλωτών, προειδοποίησε η Grimmway Farms. «Όσοι έχουν αγοράσει τα ανακληθέντα καρότα θα πρέπει να τα πετάξουν ή να τα επιστρέψουν στο κατάστημα και να καθαρίσουν τις επιφάνειες που έχουν αγγίξει», συμβουλεύει το CDC.

E. Coli Outbreak: 39 people are sick in 18 states. Check your homes for recalled bagged organic carrots. Do not eat recalled carrots. Throw them away. Carrots currently on store shelves are not affected. See the notice for a full list of brands of carrots.https://t.co/lzD2Z1SEAw pic.twitter.com/dL4KpqmZr1