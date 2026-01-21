ΔΙΕΘΝΗ
Ιταλία: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Βαλεντίνο

Η κηδεία του Βαλεντίνο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε από σήμερα το πρωί η σορός του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Βαλεντίνο.

Ο Βαλεντίνο άφησε την τελευταία του πνοή προχθές, Δευτέρα, σε ηλικία 93 ετών.

Ιταλοί, τουρίστες, μοντέλα και γνωστά ονόματα της μόδας και του χώρου του θεάματος περνούν το κατώφλι του μεγάρου της ιστορικής έδρας του οίκου, στην πλατεία Μινιανέλι της Ρώμης, για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον Βαλεντίνο.

Το λαϊκό προσκύνημα πρόκειται να συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί άσπρα τριαντάφυλλα, ενώ στην αίθουσα έχει τοποθετηθεί και μια μεγάλη φωτογραφία- πορτραίτο του Βαλεντίνο.

Την Παρασκευή, η κηδεία του Βαλεντίνο Γκαραβάνι θα πραγματοποιηθεί, όπως τελικώς αποφασίσθηκε, σε έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της ιταλικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για την εκκλησία «Σάντα Μαρία Ντέλι Αντζελι», η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι».

Στην λιτή τελετή της κηδείας, η οποία θα αρχίσει στις 11 ώρα Ιταλίας, θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.

