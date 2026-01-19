ΔΙΕΘΝΗ
Πέθανε ο σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο σε ηλικία 93 ετών

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι πέθανε τη Δευτέρα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Ο σχεδιαστής μόδας ήταν 93 ετών.

Η σορός του θα εκτίθεται στο PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη και την Πέμπτη, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11:00 π.μ.

Η ζωή του Βαλεντίνο

Ο Βαλεντίνο γεννήθηκε στη Βογκέρα, στην ιταλική επαρχία της Παβία, στις 11 Μαΐου 1932. Η μητέρα του τον ονόμασε έτσι προς τιμήν του κινηματογραφικού είδωλου Ρούντολφ Βαλεντίνο.

Άρχισε να ενδιαφέρεται για τη μόδα ενώ φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του, Βογκέρα, όταν έγινε μαθητευόμενος της θείας του Ρόζα και της τοπικής σχεδιάστριας Ερνεστίνα Σαλβαδέο, θείας του γνωστού καλλιτέχνη Άλντο Τζιορτζίνι.

Στη συνέχεια, ο Βαλεντίνο μετακόμισε στο Παρίσι για να ακολουθήσει το ενδιαφέρον του με τη βοήθεια της μητέρας του Τερέζα ντε Μπιάτζι και του πατέρα του Μάουρο Γκαραβάνι. Εκεί, ο Βαλεντίνο σπούδασε στην École des Beaux-Arts και στη Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Η πρώτη του επιλογή για μαθητεία στο Παρίσι ήταν ο Ζακ Φαθ. Βρήκε θέση μαθητευόμενου στον Ζαν Ντεσσές (Γιάννης Ντεσσές), όπου βοήθησε την κόμισσα Ζακλίν ντε Ριμπ να σχεδιάσει τις ιδέες της για φορέματα. Στη συνέχεια, εργάστηκε για δύο χρόνια στον Γκι Λαρός.

Μετά από πέντε χρόνια, ο Βαλεντίνο άφησε τον Ντεσσές και μετά από συζητήσεις με τους γονείς του, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ιταλία και να εγκατασταθεί στη Ρώμη το 1959, ως μαθητής του Εμίλιο Σούμπερθ, και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το ατελιέ του Βιντσένζο Φερδινάνδι πριν ανοίξει τον δικό του οίκο μόδας.

