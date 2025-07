Ιταλία: Φωτιά στην Σαρδηνία - Με ταχύπλοα απομακρύνθηκαν τελευταία στιγμή τουρίστες

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Βιλασιμίους της Σαρδηνίας.

Η φωτιά περικύκλωσε την παραθαλάσσια περιοχή και μέχρι αυτή την στιγμή, οι λουόμενοι δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν. Η όλη επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνεται από τον σφοδρό άνεμο που πνέει στο νησί.

Για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί δυο ομάδες πυροσβεστών, όπως και αεροσκάφη τύπου Canadair, ενώ οι τουρίστες που δεν καταφέρνουν να απομακρυνθούν, είναι περίπου διακόσιοι.

#NEWS - #Incendio in #Sardegna , fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius , bagnanti in fuga. Grave situazione a #PuntaMolentis , il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una possibile operazione… pic.twitter.com/5tFi9fkrol

Σύμφωνα με τις αρμόδιες, ιταλικές αρχές, περίπου 140 λουόμενοι απομακρύνθηκαν εν τέλει με ταχύπλοα και φουσκωτά του λιμενικού, της ιταλικής ακτοφυλακής και της οικονομικής αστυνομίας από την παραλία Βιλασιμίους της Σαρδηνίας, όπου το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν επέτρεψε στους τουρίστες να απομακρυνθούν με τα αυτοκίνητά τους, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, με την βοήθεια δυο αεροσκαφών Canadair και έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

🔵#Sardegna Grave incendio a #PuntaMolentis a #Villasimius, con roghi arrivati a ridosso della spiaggia. Quasi completamente bloccate dalle fiamme le via di fuga per i bagnanti. Evacuazione via mare per oltre 140 persone. In azione 2 Canadair. pic.twitter.com/m3JtKBF4xH