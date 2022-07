Ιταλία: Εκδόθηκε από τη Βραζιλία ο αρχιμαφιόζος της Καλαβρίας, Ρόκο Μοράμπιτο

Ο «μεγαλονονός» Ρόκο Μοράμπιτο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους διακινητές ναρκωτικών στον κόσμο, εκδόθηκε σήμερα στην Ιταλία, από τη Βραζιλία.

Ο Μοράμπιτο είχε συλληφθεί πέρυσι στη Βραζιλία, σε κοινή επιχείρηση των ιταλικών και των βραζιλιάνικων αστυνομικών δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι έχει καταδικαστεί σε 30 χρόνια κάθειρξη και μέχρι χθες ήταν ένας τους πιο επικίνδυνους Ιταλούς φυγόδικους.

O «νονός» της οργάνωσης Ντράγκετα είχε συλληφθεί για πρώτη φορά σε ηλικία 22 ετών επειδή είχε απειλήσει έναν από τους καθηγητές του, στο πανεπιστήμιο.

Έπειτα από ένα χρόνο, στα πλαίσια «μαφιόζικου εμφυλίου», δολοφονήθηκε ο αδελφός του, ο Λέο Μοράμπιτο. Το 1994 μετακόμισε στο Μιλάνο, όπου με τον θείο του ανέλαβαν τις επαφές και διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους κολομβιανών «καρτέλ» διακίνησης ναρκωτικών.

Ένα χρόνο μετά, ο Ρόκο Μοράμπιτο ταξίδεψε παράνομα στη Βραζιλία και για πάνω από μια εικοσαετία συνέχισε να ζει με πλαστό διαβατήριο και ψεύτικο όνομα σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το 2017 συνελήφθη στην Ουρουγουάη αλλά ο «νονός» της Ντράγκετα κατάφερε να δραπετεύσει από την ταράτσα των φυλακών του Μοντεβιδέο λίγο πριν εκδοθεί στην Ιταλία. Η φυγοδικία του τελείωσε οριστικά στις 21 Μαΐου 2021 στη Βραζιλία.

