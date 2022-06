Ιστορική απόφαση από τους «27»: Υποψήφιες προς ένταξη χώρες Ουκρανία και Μολδαβία

Οι «27» συμφώνησαν να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Ζελένσκι και την Πρόεδρο Μάια Σάντου και τον Πρωθυπουργό Ιρακλί Γκαριμπασβίλι. Οι χώρες σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και η σημερινή ιστορική απόφαση των Αρχηγών το επιβεβαιώνει», έγραψε στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

