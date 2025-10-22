Δυτική Όχθη: Βίντεο δείχνει Ισραηλινούς εποίκους να ξυλοκοπούν Παλαιστίνιους αγρότες

Ισραηλινοί έποικοι φέρεται να επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους ελαιοσυλλέκτες και ακτιβιστές αυτή την εβδομάδα στην κατεχόμενη από το Ισραήλ, Δυτική Όχθη, ξυλοκοπώντας τους με ρόπαλα.

Από την επίθεση, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η επίθεση έγινε την Κυριακή (19/10) στην πόλη Τούρμους Άγια, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έλαβε το Associated Press.

Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι η βία των εποίκων στην περιοχή επιδεινώνεται. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν σημάνει συναγερμό καθώς ξεκινά η περίοδος συγκομιδής και οι Παλαιστίνιοι αγρότες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κατά τη συλλογή ελιών.

«Η βία των εποίκων έχει εκτοξευθεί σε κλίμακα και συχνότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ajith Sunghay, επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο παλαιστινιακό έδαφος. «Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της συγκομιδής του 2025, έχουμε ήδη δει σοβαρές επιθέσεις από ένοπλους εποίκους εναντίον Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ξένων ακτιβιστών αλληλεγγύης».

Σε ένα από τα βίντεο που εξασφάλισε το AP, ένας μασκοφόρος άνδρας εθεάθη να τρέχει μέσα σε έναν ελαιώνα και να χτυπάει τουλάχιστον δύο άτομα με ένα ρόπαλο, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που ήταν ακίνητη στο έδαφος. Ο μασκοφόρος άνδρας φαινόταν να φοράει ένα τελετουργικό ένδυμα με κρόσσια για τους Εβραίους.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα, δήλωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας με έδρα τη Ραμάλα.

Σε ένα άλλο βίντεο, περισσότεροι από δώδεκα μασκοφόροι άνδρες εθεάθησαν να τρέχουν σε έναν δρόμο χωριού δίπλα σε έναν ελαιώνα, καταδιώκοντας ένα αυτοκίνητο. Ένας έποικος χτύπησε το αυτοκίνητο με ρόπαλα και άνοιξε την πόρτα. Ένας επιβάτης κατάφερε να δραπετεύσει και να φύγει τρέχοντας με την ομάδα ανδρών να τρέχει πίσω του.

Ένα τρίτο βίντεο έδειξε φλόγες και καπνό να αναδύονται από πολλά πυρπολημένα αυτοκίνητα.

Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης της Δυτικής Όχθης δήλωσε σε μια εσωτερική ομάδα WhatsApp της αστυνομίας ότι το βίντεο του μασκοφόρου εποίκου να χτυπάει τη γυναίκα «τον κράτησε ξύπνιο τη νύχτα» και έδωσε εντολή στους αξιωματικούς να οδηγήσουν τον έποικο στη δικαιοσύνη.

Ο στρατός και η αστυνομία του Ισραήλ δεν απάντησαν σε αίτημα του AP για σχόλιο για την επίθεση.

Η Τούρμους Άγια, ο πληθυσμός της οποίας αποτελείται κυρίως από Παλαιστίνιους Αμερικανούς, αποτελεί εδώ και καιρό στόχο επιθέσεων από εποίκους, αλλά οι αγρότες λένε ότι η βία επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ με Χαμάς.

Η περιοχή βρίσκεται σε μια κοιλάδα που περιβάλλεται από κορυφές λόφων με ισραηλινούς οικισμούς και φυλάκια. Από τη δολοφονία ενός 14χρονου Παλαιστίνιου Αμερικανού, του Άμερ Ραμπί, από ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη τον Απρίλιο, οι διαμαρτυρίες κατά της βίας των εποίκων και η υποτιθέμενη αποτυχία του στρατού να την περιορίσει έχουν προκαλέσει τακτικές συγκρούσεις με τους εποίκους.

Πάντως, η βία των εποίκων αυξάνεται σε όλη τη Δυτική Όχθη. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν σημειωθεί 757 επιθέσεις εποίκων που είχαν θύματα ή υλικές ζημιές, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Την πρώτη εβδομάδα της περιόδου συγκομιδής της ελιάς έχουν σημειωθεί περισσότερες από 150 επιθέσεις εποίκων και πάνω από 700 ελαιόδεντρα ξεριζώθηκαν, βρέθηκαν σπασμένα ή δηλητηριασμένα, σύμφωνα με τον Μουαγιάντ Σααμπάν, επικεφαλής ενός γραφείου στην Παλαιστινιακή Αρχή που παρακολουθεί τη βία.

«Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, μαζί με την ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967. Οι Παλαιστίνιοι θέλουν αυτά τα εδάφη για ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος. Οι υποστηρικτές των εποίκων κατέχουν βασικές θέσεις στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο που τους παρέχουν και σημαντικό λόγο στη Δυτική Όχθη» καταλήγει το ΑΡ.

Με πληροφορίες από Associated Press

