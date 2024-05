Ισραηλινοί ακροδεξιοί καταστρέφουν ανενόχλητοι ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Ομάδα Ισραηλινών επιτέθηκε σήμερα σε φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια κοντά στο σημείο ελέγχου Tarqumiya, δυτικά της Χεβρώνας, εμποδίζοντας τη διέλευσή τους από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη Λωρίδα της Γάζας.

Εδώ και μια εβδομάδα, το Ισραήλ έχει αποκλείσει την είσοδο βοήθειας από τα περάσματα σε Ράφα και Κερέμ Σαλόμ, εντείνοντας την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, για περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Χθες, Κυριακή, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα μιας νέας διέλευσης στη βόρεια Γάζα και ένα προσωρινό λιμάνι, που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, είναι σχεδόν έτοιμο να λειτουργήσει.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια ομάδα Ισραηλινών να εμποδίζει τη διέλευση των φορτηγών και να καταστρέφουν τα φορτία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα λεγόμενα «μέλη του Τάγματος 9» (Tzav 9) και άλλοι διαδηλωτές εμπόδισαν τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια που ξεκίνησαν από τη Χεβρώνα για να πάρουν το δρόμο για τη Γάζα στο σημείο ελέγχου Tarqumiya.

Israeli right wing activists blocked aid trucks which were on their way to Gaza today at the Tarqumiya crossing in the West Bank pic.twitter.com/fUd3ywuDbr