Με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο κυκλοφόρησε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, στον απόηχο των φονικών συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

«67 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα: αυτό είναι το τίμημα του πολέμου» γράφει η εφημερίδα παραθέτοντας τις φωτογραφίες τους.

Οι αναγνώστες και το προσωπικό της εφημερίδας κρύβονται και αυτοί σε καταφύγια. Στέλνουν και αυτοί τα παιδιά τους σε μάχες εναντίων των Παλαιστινίων.

«Πρέπει να υπάρξει άλλος τρόπος» σχολιάζουν οι χρήστες στο Τwitter.

Αρκετοί ωστόσο ήταν αυτοί, που αντέδρασαν, λέγοντας ότι πολλοί από τους πυραύλους που σκότωσαν τα παιδιά, προήλθαν από την Χαμάς.

Άλλοι σχολίασαν ότι η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται.

Respect: The Israeli Newspaper Haaretz--whose readers also send their children to fight in Israel's wars--publishes names and photos of the Palestinian children killed by Israel in Gaza. "67 children were killed in Gaza, that is the price of the war." This is unprecedented. https://t.co/2yUA3P5oo4