ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα: «Ό,τι έγινε, έγινε» λένε οι ΗΠΑ - «Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά» ζητά το Κατάρ

Το Κατάρ αιτείται από τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα: «Ό,τι έγιμε, έγινε» λένε οι ΗΠΑ - «Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά» ζητά το Κατάρ Facebook Twitter
Φωτ.: X
0

Στις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με το ισραηλινό πλήγμα εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα, το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Κατάρ, επίσης συμμάχου των ΗΠΑ, σχολίασε «ό,τι έγινε, έγινε».

«Τώρα είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε» πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα: «Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά» ζητά το Κατάρ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά» και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για «τα εγκλήματά του».

Ο αλ Θάνι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα πριν την έναρξη συνόδου κορυφής στην πρωτεύουσα του Κατάρ αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, η οποία έχει στόχο να καταδικάσει τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στελεχών της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα στη Ντόχα.

Προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου, το οποίο θα εξετάσουν οι ηγέτες, καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση και τονίζει ότι οι χώρες είναι αντίθετες στα σχέδια του Ισραήλ «να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή».

Το προσχέδιο, το οποίο έχει δει το Reuters, δεν αναφέρει κανένα οικονομικό ή διπλωματικό μέτρο εις βάρος του Ισραήλ, ωστόσο η τελική ανακοίνωση μπορεί να αλλάξει πριν την αυριανή συνάντηση των ηγετών.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Διεθνή / «Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών»
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Διεθνή / Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς - Προειδοποίησε όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εν αναμονή μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης
LIFO NEWSROOM
 
 