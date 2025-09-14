Ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα: «Ό,τι έγινε, έγινε» λένε οι ΗΠΑ - «Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά» ζητά το Κατάρ

Στις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με το ισραηλινό πλήγμα εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα, το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Κατάρ, επίσης συμμάχου των ΗΠΑ, σχολίασε «ό,τι έγινε, έγινε».

«Τώρα είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε» πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα: «Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά» ζητά το Κατάρ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά» και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για «τα εγκλήματά του».

Ο αλ Θάνι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα πριν την έναρξη συνόδου κορυφής στην πρωτεύουσα του Κατάρ αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, η οποία έχει στόχο να καταδικάσει τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στελεχών της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα στη Ντόχα.

Προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου, το οποίο θα εξετάσουν οι ηγέτες, καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση και τονίζει ότι οι χώρες είναι αντίθετες στα σχέδια του Ισραήλ «να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή».

Το προσχέδιο, το οποίο έχει δει το Reuters, δεν αναφέρει κανένα οικονομικό ή διπλωματικό μέτρο εις βάρος του Ισραήλ, ωστόσο η τελική ανακοίνωση μπορεί να αλλάξει πριν την αυριανή συνάντηση των ηγετών.